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 | İrem Çınar

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezaları cep yakıyor: Devletin kasası 100 milyar TL'yi aşabilir

2024’ün ilk çeyreğinde trafik cezalarında rekor artış yaşandı. İhlaller geçen yıla göre yüzde 59 fırladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hız ve EDS kaynaklı cezaların başı çektiğini açıkladı. 2025’te cezalar yüzde 44 zamlanırken, devletin kasasına 100 milyar TL’den fazla gelir girmesi bekleniyor.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 10:14

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılının ilk üç ayında kesilen trafik cezası sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5 milyon 182 bin olan ceza sayısı, bu yıl yüzde 59 artarak 8 milyon 224 bin 885'e ulaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, yalnızca 1 Ocak-24 Nisan tarihleri arasında hız ihlali nedeniyle 2 milyon 126 bin 384 işlem yapılırken, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) aracılığıyla 1 milyon 992 bin 787 ceza kesildi.

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezaları cep yakıyor: Devletin kasası 100 milyar TL'yi aşabilir

TRAFİK CEZALARINA YÜZDE 44 ZAM YAPILDI

Nefes Gazetesi’nde yer alan habere göre, 2025 yılı itibarıyla trafik cezalarına yüzde 44 oranında zam geldi. En düşük ceza tutarı, emniyet kemeri takmayan sürücüler için 993 TL olarak belirlenirken, hız sınırını aşan sürücüler için kesilen cezalar 2.168 TL ile 9.268 TL arasında değişiyor. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara uygulanan en yüksek ceza ise 47.842 TL'ye ulaştı. Bunun yanında, sahte plaka kullanan sürücüler 46.302 TL, alkollü araç kullananlar ise 9.281 TL ile 18.678 TL arasında değişen cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezaları cep yakıyor: Devletin kasası 100 milyar TL'yi aşabilir

CEZA GELİRLERİ 100 MİLYAR TL'Yİ AŞABİLİR

2024 yılında toplam 64 milyar 352 milyon TL trafik cezası kesilirken, 2025 yılı için hedeflenen ceza geliri 68 milyar TL olarak belirlendi. Ancak yılın ilk çeyreğindeki hızlı artış, bu rakamların aşılabileceğine işaret ediyor. Özellikle yaz aylarında trafik ihlallerinin ve buna bağlı cezaların artması beklendiği için, yıl sonunda toplam trafik ceza gelirlerinin 100 milyar TL'yi aşabileceği öngörülüyor. İlk üç aydaki yüzde 59’luk artışın yıl geneline yayılması durumunda, ceza sayısının 45 milyonu geçebileceği ifade ediliyor.

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezaları cep yakıyor: Devletin kasası 100 milyar TL'yi aşabilir

YENİ TRAFİK CEZASI DÜZENLEMELERİ YOLDA

Öte yandan, trafik cezalarına ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığının sürdüğü biliniyor. Tasarı kapsamında; hız aşımı, kırmızı ışık ihlali, şerit ihlali ve hatalı sollama gibi temel trafik suçlarında cezaların daha da ağırlaştırılması planlanıyor. Ayrıca, aynı türden ihlallerin zincirleme şekilde tekrarlanması halinde 'arttırıcı sebep' uygulanarak ceza miktarlarının daha da yükselmesi gündemde yer alıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hız cezaları ne kadar?
Hız sınırını %30'a kadar aşan sürücüler 2.168 TL para cezası ile cezalandırılır. Hız sınırını %30 ile %50 arasında aşan sürücüler 4.512 TL para cezası ile cezalandırılır. Hız sınırını %50'den fazla aşan sürücüler 9.268 TL para cezası ile cezalandırılır.
ETİKETLER
#trafik cezaları
#trafik cezası
#Sürücüler
#ceza gelirleri
#Ekonomi
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