Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'tan 21.8 milyar TL'lik hamle!

Beşiktaş'tan sermaye artırımı kararı geldi. Siyah beyazlı kulüp, an itibarıyla mali tabloda büyük bir değişiklik adımı attı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.08.2025
21:41
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
21:41

, sermaye yönündeki dev hamlesi için bildiriminde bulundu. Kartal, yeni hedefini 21.8 milyar TL olarak belirledi.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP AÇIKLAMASI

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.08.2025 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut 6.000.000.000.-TL (Altımilyar Türk Lirası ) kayıtlı sermaye tavanının 21.800.000.000.-TL (Yirmibirmilyarsekizyüzmilyon Türk Lirası)'na artırılmasına, Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline, İşbu karar kapsamında yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa başvurulması dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine ve yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Beşiktaş'tan 21.8 milyar TL'lik hamle!

Sıkça Sorulan Sorular

KULÜPLER NEDEN SERMAYE ARTIRIMINA GİDİYOR?
Süper Lig devleri, daha önce imzalanan borç anlaşmalarından çıkmak için yüklü finans yatırımları gerçekleştiriyor.
