Beşiktaş'tan 21.8 milyar TL'lik hamle!

Beşiktaş, sermaye yönündeki dev hamlesi için KAP bildiriminde bulundu. Kartal, yeni hedefini 21.8 milyar TL olarak belirledi.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP AÇIKLAMASI

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.08.2025 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut 6.000.000.000.-TL (Altımilyar Türk Lirası ) kayıtlı sermaye tavanının 21.800.000.000.-TL (Yirmibirmilyarsekizyüzmilyon Türk Lirası)'na artırılmasına, Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline, İşbu karar kapsamında yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa başvurulması dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine ve yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."