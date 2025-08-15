Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş'ta kadro derinliğine yönelik takviyeler devam ediyor. Transfer dönemini hala noktalamayan Kartal, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi yıldız isimlerden sonra da şimdi genç yetenek Taylan Bulut ile anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER BİLGİLENDİRMESİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Taylan Bulut, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi. Taylan Bulut’u Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde Asbaşkanımız Murat Kılıç karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ TAYLAN BULUT'UN SCHALKE PERFORMANSI

Geçen sezon Schalke ile Bundesliga 2'de 27 maça çıkan Taylan Bulut, 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

https://x.com/Besiktas/status/1956328212759183560