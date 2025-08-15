Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş'tan sağ bek transferi için sürpriz bir hamle geldi. Siyah beyazlılar, ön anlaşmaya vardığı Taylan Bulut'u İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.08.2025
19:18
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
19:18

'ta kadro derinliğine yönelik takviyeler devam ediyor. dönemini hala noktalamayan Kartal, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi yıldız isimlerden sonra da şimdi genç yetenek Taylan Bulut ile anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER BİLGİLENDİRMESİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Taylan Bulut, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi. Taylan Bulut’u Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde Asbaşkanımız Murat Kılıç karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ TAYLAN BULUT'UN SCHALKE PERFORMANSI

Geçen sezon Schalke ile 'de 27 maça çıkan Taylan Bulut, 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

https://x.com/Besiktas/status/1956328212759183560

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ TRANSFERLERİ DEVAM EDECEK Mİ?
Siyah beyazlıların, kanat bölgesi için sürpriz isimlerle anlaşması bekleniyor.
ETİKETLER
#bundesliga 2
#transfer
#beşiktaş
#schalke 04
#Transfer Haberleri
#Beşiktaş Transferleri
#taylan bulut
#Taylan Bulut
#Spor
