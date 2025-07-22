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CHP'den 'İklim Kanunu' adımı: İptal için AYM'ye başvuru yaptı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" için harekete geçen CHP, Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

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CHP'den 'İklim Kanunu' adımı: İptal için AYM'ye başvuru yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 17:19

TBMM Genel Kurulu'nda 2 Temmuz'da kabul edilerek yasalaşan İklim Kanunu ile iklim değişikliğiyle mücadelede temel ilkeler belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve yeşil büyüme vizyonu ile net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan Kanun, ile mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini, planlama ve uygulama araçlarını, gelirleri, izin ve denetim ile bunlara ilişkin yasal ve kurumsal çerçevenin usul ve esaslarını kapsıyor.

CHP'den 'İklim Kanunu' adımı: İptal için AYM'ye başvuru yaptı

CHP'DEN İKLİM KANUNU'NUN İPTALİ İÇİN AYM'YE BAŞVURU

'den İklim Kanunu'na ilişkin karşı bir hamle geldi...

Yaşanan gelişmede CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, 7548, 7549, 7551 (Cumhurbaşkanına Rektör atama yetkisi tanıyan ve belediyelerden yurt açma yetkisini alan kanun), 7550 (10'uncu Yargı Paketi), 7552 (İklim Kanunu) sayılı kanunlar ile 186 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ilişkin 'ye başvuruda bulunduğu öğrenildi.

CHP'den 'İklim Kanunu' adımı: İptal için AYM'ye başvuru yaptı

CHP'Lİ GÜNAYDIN 'İPTAL' BAŞVURUSU SONRASI KONUŞTU

Günaydın, söz konusu kanunlardaki bazı düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulması ve iptalleri istemli dilekçeyi sundu.

Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkeme'ye yaptıkları başvurunun ardından açıklamada bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21 Temmuz Pazartesi günü tatile girdiğini anımsatan Günaydın, CHP grubu olarak bir tatil ortamı içerisinde olmayacaklarını dile getirdi.

CHP'den 'İklim Kanunu' adımı: İptal için AYM'ye başvuru yaptı

"İKLİM KANUNU'NUN TÜM MADDELERİNİN İPTALİ İÇİN BURADAYIZ"

Günaydın, bazı yasal düzenlemeleri kamu yararına aykırı olarak gördüklerini, bu düzenlemeleri ise süresi içerisinde 'ne taşımaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

Bugün 774 sayılı KHK'ya ilişkin 3 ayrı paketi getirdik buraya. Bunun yanında 10. Yargı Paketi 4. düzenleme olarak Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu, İklim Kanunu'nun tüm maddelerinin iptali ve bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali de olmak üzere toplam 5 yasa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kararı için Anayasa Mahkemesi'ne yürütmesinin durdurulması öncelikle ve her halükarda iptali için hazırladığımız dilekçeleri mahkemeye verdik.

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