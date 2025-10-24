Menü Kapat
Yüzyılın Konut Projesi detayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Yüzyılın Konut Projesi'' kapsamında düzenlenen tanıtımda açıklamalarda bulundu. 500 bin konut projesinden detaylar ve başvuru tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aylık ödeme planına ilişkin de detaylar verdi.

Yüzyılın Konut Projesi detayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı
Cumhurbaşkanı , İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Yüzyılın Projesi Tanıtım Töreni" hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerin karşısına yeni projelerle, yeni yatırımlarla çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz." dedi.

Yüzyılın Konut Projesi detayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı

EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Bakanlık, bu kez Türkiye tarihinin "en büyük" sosyal konut projesini hayata geçirecek.

"Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen, sloganı "Ev Sahibi Türkiye" olarak belirlenen proje kapsamında TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek. Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı, uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olması planlanan projeyle, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, güvenli ve sağlam kiralık konutlara erişimin kolaylaştırılması planlanıyor.

Yüzyılın Konut Projesi detayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı

UYGUN KOŞULLARLA KONUTA ERİŞİM SAĞLANACAK

“Yüzyılın Konut Projesi” ile bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak. Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

PROJEDEN BAŞVURU DETAYLARI

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.

81 ilimizin tamamına 500 bin konut yapacağız. 100 bini İstanbul'a ayrılıyor. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin. Gaziantep, Bursa 13 bin.

Emekli vatandaşlarımıza yüzde 20 kontejyan ayırdık. Yüzde 20 kontejyan ise 18-30 yaş arasındaki gençlere ayrılıyor. Projeler 2+1, 1+1 şeklinde olacak. Üzerine tapu ve ev kayıtlı olanlar henüz projeye başvuru yapamayacak. 18 yaş üzeri herkes başvuru yapabilir.

KİRALIK KONUT PROJESİNDEN DETAYLAR

Kiralık konut projesi uygulaması başlıyor. TOKİ ile sistemi uygulamaya İstanbul'da 15 bin adet kiralık konut belirledik. Asgari ücretli, genç çiftler ve memurlar için kontejyanlar ayrıldı. Önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

Kiralar bölgedeki rayiç bedelin yarısına tekabül edecek. 500 bin konut projesinden fiyatlardan detayları paylaşıyorum.

6750 TL'den başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin TL'den başlanacak. Yüzde 10 peşinat, 240 ay vadeyle satış planı olacak. Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuralar Aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimler Mart ayında 2027'de olacak.

Yüzyılın Konut Projesi detayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı

TÜRKİYE'NİN SOSYAL KONUT PROJELERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle sürdürdüğü sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkanı sundu.

"50 Bin Sosyal Konut", "100 Bin Sosyal Konut", "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi, 280 bin sosyal konutun inşası ise devam ediyor.

