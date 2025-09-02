Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Benim Sayfam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Sinoplu balıkçılar' cevabı: Ne füzelerden haberi var, ne Sinop'taki balıkçılıktan'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sinop’taki füze denemelerine ilişkin “balıklar strese giriyor” sözlerine tepki gösterirken, Türkiye’nin bağımsızlığı için yapılan testlerin süreceğini vurguladı. Ekonomiye dair değerlendirmesinde ise “Hem büyüyoruz, hem işsizlik hem de enflasyon düşüyor” dedi.

, Genel Başkanı ’in ’taki füze denemeleriyle ilgili sözlerini eleştirdi. Erdoğan, ROKETSAN ve Delta V’nin yürüttüğü testlerin Türkiye’nin bağımsızlığı için büyük önem taşıdığını söyledi. “Sinop’ta balıkçılık 3-4 sene içinde 5 misli büyüdü. Sinoplu balıkçıların hiçbir sorunu yok. Japonya’ya Türk somonu ihracatı yapıyorlar. Özgür Bey’in zannediyorum ne füzelerden haberi var, ne Sinop’taki balıkçılığın gelişiminden, ne de turizmden. ‘Balıklar strese giriyor’ diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Ama aşacağız bunları” ifadelerini kullandı.

“CHP KENDİ MESELELERİNE BİLE ÇÖZÜM BULAMIYOR”

Türkiye’de muhalefet sorununun devam ettiğini belirten , CHP’nin “değişim” söylemiyle ortaya çıkan yeni yönetimine de eleştiriler yöneltti:

“Hep söylediğim gibi Türkiye’deki kronik muhalefet sorunu çözülmüş değil. Çözüm umudundan bile söz edemeyecek durumdayız. Daha kendi parti içi meselelerine çözüm üretemeyen bir siyasi parti, Allah aşkına milletin sorunlarına çare olabilir mi? ‘Millete hizmet edeceğiz’ diyerek kazandıkları yerel yönetimlerin içler acısı hali bunların yönetim anlayışının fragmanıdır. Bunlar hizmet etmeyi bilmez, sadece kavga etmeyi bilir.”

“EKONOMİDE OLUMLU DÖNGÜYE GİRDİK”

Ekonomiyle ilgili soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı, büyüme rakamlarının güçlü olduğunu vurguladı. Erdoğan, son dönemde olumlu bir sürece girildiğini dile getirerek şunları söyledi:

“İkinci çeyreğe ilişkin büyüme yüzde 4,8. Tarım dışında tüm sektörlerde çok güçlü bir büyüme var. İşsizlik tek hanede, rezervlerimiz rekor düzeyde, enflasyonda düşüş devam ediyor. Kişi başı milli gelirde üst gelirli ülkeler grubuna girmemiz muhtemel. Hem büyüyoruz, hem işsizlik hem de enflasyon düşüyor. Finansal kaygılar geride kaldı. Rezervlerimiz 178 milyar doların üzerinde. Allah’ın izniyle bu olumlu döngü devam edecek.”

"TERÖRLE MÜCADELEYE AYRILAN KAYNAKLAR, KALKINMAYA HARCANACAK"

Erdoğan "Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyon öncelikli olarak hangi somut adımı atacak? Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı?" şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi: "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşturan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geniş katılımla çalışmalarına devam ediyor. İnanıyorum ki sonuçta Türkiye, 40 yıllık bir sorunu ortadan kaldıracak ve geleceğe bir ve bütün şekilde yürüyecektir. Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren böylesi bir meselede dedikodulara, tevatürlere değil, devlet ciddiyeti içinde yapılan ve yapılacak açıklamalara odaklanmak en doğrusudur. Biz yol haritamızı da, menzilimizi de net bir biçimde belirledik. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık kalkınmaya, üretime, yatırıma, istihdama harcanacak. Terörsüz Türkiye’nin kazananı tüm Türkiye, terörsüz bölgenin kazananı ise bölgemizdeki tüm kardeş halklar olacak.

