Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla yargılanan HKP Genel Başkanı hakkında karar

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut, dün gece İstanbul'daki evinde 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçundan gözaltına alındı.

Savcılık, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Nurullah Ankut hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan tutuklama talep etti.

Mahkemeden akşam saatlerinde karar çıktı. Nöbetçi hakimlik, HKP Genel Başkanı hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verdi.

CHP'DEN KARARA TEPKİ

Nurullah Ankut hakkındaki ev hapsi kararına CHP'den tepki geldi. CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında ev hapsi kararı verilmesi kabul edilemez. Eleştiri suç değildir, kimse de eleştiriden muaf değildir." ifadelerini kullandı.

9 YIL ÖNCE DE BENZER SUÇTAN CEZA ALMIŞTI

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 1 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.