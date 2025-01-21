Siyasilerden Bolu'daki otel faciasıyla ilgili açıklama!

21 Ocak 2025 13:56 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:28

Son dakika haberi: Bolu Kartalkaya'daki otel faciasıyla ilgili siyasilerden peş peşe açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel, "Otel faciasında acımız daha da artacak" dedi. Özel'in ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 237 müşterinin bulunduğu Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede otelin çatı katını sardı. Adeta can pazarının yaşandığı otelde ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan otel faciasının ardından siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. CHP lideri Özgür Özel, "Yüreğimiz yandı. Önümüzdeki dakikalarda ilgili bakanlardan hepimizi daha üzecek haberler alacağız. Sayı artıyor, tablo çok vahim" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan otel faciasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

ÖZGÜR ÖZEL: YÜREĞİMİZ YANDI

Özel konuşmasında şunları söyledi:

"Yüreğimiz yandı. Önümüzdeki dakikalarda ilgili bakanlardan hepimizi daha üzecek haberler alacağız. Sayı artıyor, tablo çok vahim. İl başkanlarımla değerlendirme yaptıktan sonra buradan ayrılıp Çağlayan Adliyesi'ne gideceğim. Sonra Bolu'ya gideceğim. Bir siyasi partinin genel başkanı da adliyede tutuluyor, belki tutuklamaya sevk edilecek"

BAHÇELİ: AZİZ MİLLETİMİZE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

MHP lideri Devlet Bahçeli'de otel faciasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bahçeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan ahşap yapılı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın milletimizi ve yöre insanımızı derinden üzmüştür. Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum"