Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz Türkiye'nin asli sahipleriyiz

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Dün akşam saatlerinde Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, vefat eden vatandaşımıza Allahtan rahmet, hastanede yatanlara acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanımızı, Sağlık Bakanımızı ilçemize yönlendirdik. Kabinemizin tüm üyelerini teyakkuza geçirdik, bize de anbean takip ettik, arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, hasar tespit çalışmaları sürüyor, bakan arkadaşlarımız kendi alanları ile ilgili bilgileri şeffaf bire şekilde paylaştılar. İktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleri ve elbette şehir sakinleriyle beraber el ele verip bu mücadeleyi seferberlik ruhuyla yürütmemiz şart.

Hepimiz Türkiye'nin asli sahipleriyiz. Terörden kurtulmak için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır. Komisyonun çalışmalarına her türlü desteği veriyoruz. Ülkemizin neresinde yaşarsa yaşasın hizmetlerimizden istifade etmiş vatandaşımızın kalbinden ettiği "Allah ondan razı olsun" duası bizim için en büyük şereftir. 2002 yılında Afrika'da 12 büyükelçiliğimiz varken bugün bu sayı 44'e yükseldi. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı ise 38'e yükseldi.

