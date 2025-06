Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den Orta Doğu uyarısı: Tehdidin büyüğü küçüğü olmaz

MHP lideri Devlet Bahçeli, 5 ay sonra MHP Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, ''Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararındayız'' dedi. İran-İsrail savaşına değinen Devlet Bahçeli, ''Tahran'a atılan bombaların Ankara'ya etkisi vardır'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, malum olduğumuz zorunlu hallerden dolayı toplantılarımıza bir süre ara vermiştik. Hamt olsun yeniden bir aradayız. 28 Ocak'tan sonra gerçekleştirdiğimiz ilk grup toplantımız ile kaldığımız yerden yolumuza coşku ile devam ediyoruz.

Bizleri takip eden bütün vatandaşlarımızı, gönül coğrafyamızda varlık ve birlik mücadelesi veren kardeşlerimizi selamlıyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Şükürler olsun ki fikirlerimiz, hedefimiz, mücadelemiz, tavrımız, tarafımız, varlığımız doğrudur. Biz MHP'yiz, biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz, Kapalı devre siyaset sınırlarını aşmak istiyoruz. Kapımızı örtüp perdelerimizi indiremeyiz. Başkasının yangını ile kendi evimizi ısıtamayız. Göze batmak yerine gönülde kalmak arzusunda, süper güç Türkiye amacındayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığı amacındayız. Ülkemizin güvenliği tehlikeye düşerse kim benim önüme düşecek kaygısını iyi biliyoruz. Milletimizin aradığı sorular için milletimizin aradığı yegane adres olduğumuzu iyi biliyoruz.

İnsan için, aile için, millet için, ülkemiz için yapacaklarımızın söylediklerimizin en az yaptıklarımız kadar etkili olması gerekir. Biz siyasetimizi boş hayaller üzerinde yapmıyoruz, yalnızca bekamıza yönelik alarm düğmelerine basmak olarak yorumlamıyoruz. Sebepler sabit kaldıkça sonuçların da aynı kalacağını biliyoruz. Bize göre siyaset iftihar ettiğimiz Türk milletine hizmet için lütfedilen fırsatın tanımıdır. Hizmet yarışında öne çıkma becerisidir. Özne her zaman Türk milletidir. Ona önem verilmeyen siyaseti kabul etmedik, etmeyeceğiz. Türk milleti yoksa biz zaten olamazız.

''SİYASETİMİZ TÜRK MİLLETİ VAR OLDUKÇA OLACAKTIR''

Bizim siyasi varlık nedenimiz bu büyük millet gerçeğidir. Biz o varsa ayaktayız, siyasetimiz de Türk milleti var oldukça olacaktır. Siyaseti muhalefet partilerinin yaptığı üzere istismar maksadıyla yapmıyoruz. Siyaseti bir şeyler yapıyor görünmek için yerine getirmiyoruz. Çünkü siyasetin birilerini koltukta tutmak için sergilenen bir tiyatro sahnesi olmadığını biliyoruz. Bu muazzam mücadelenin arkasında ise mesaisini ve ömrünü bu siyasete adamış, eli yüreğinde on binlerce dava arkadaşımın alın teri ve emeği vardır. Bizim partimiz ve ittifakımız bu yüksek duyguların her gün yeniden kucaklaştığı, çıkarsız arkadaşlığın, kutlu ve kutsal hedeflerin her şeyin üzerinde tutulmuş çatıdır. Namusu ve gücü olan her millet gibi bizim de milletimiz de tek yürek olarak savunma başarısını bugüne kadar göstermiştir.

"ETRAFIMIZDAKİ KANLI OYUNLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Kurucu unsurlarımız ihmale kurban edilirse vatanımızı var eden muazzam şuur zamanla kaybedilecektir. Tedbir ve temkini elden bırakmamak şarttır. Hep bir hesap hep bir plan, istila ve şiddet senaryosu devrede. Uyuşukluk ve uyumanın sonucu erimedir. Su uyusa da düşman emeller canlıdır. Tehlikenin büyüğü küçüğü olmaz olamaz. Hafife alınan alarm yarınlarda korkunç badireler doğuracaktır. Vatanımızda bağımsız, bağlantısız, bir bütün yaşamanın yeminini tutacaksak etrafımızdaki kanlı oyunlara karşı hazırlıklı ve dirayetli hareket etmeliyiz. Kim saldıracakmış bırakın bu masalları diyen münafık zihniyetlere itibar edemeyiz. Bizim dersimiz ecdadın hatıraları ile matuftur.

Çatışma ve savaşların birbirlerine eklemlendirerek kaos oluşturduğunu görüyoruz. Öncelikle düşünmemiz gereken Türkiye'mizdir. 22 Haziran'da ABD'nin İran'ı bombalamasıyla savaşa aktif olarak girmiştir. İran bunun üstüne misilleme üzerine misilleme yapmaktadır.