Terörsüz Türkiye Komisyonu 6. kez toplandı! 'Tarihi bir fırsat'

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu haftaki ikinci toplantısı başladı. Komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 10 ilin baro başkanları konuşacak.

Toplantı öncesi Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu:

"Türkiye’de tarihi fırsat ortaya çıkmıştır. Silahların konuşmadığı bir ortam temin edilmeli. Yasal olarak uygun ortamın oluşması için Barolar Birliği’nin bilgilerine danışacağız.

Yasal altyapı hazırlıkları kaçınılmaz. Bu süreçte baroların katkıları önemli. Burada olan ve olmayan tüm partilere sorumluluk düşüyor.