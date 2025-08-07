Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
 Suat Vilgen

Uluslararası raylı taşımaya yerli damga! Yeni nesil 127 milli yük vagonu raylarda

Ulaştırma Ve Altyapi Bakani Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl 127 adet yeni nesil milli yük vagonunu raylara indirdiklerini belirterek, uluslararası taşımacılıktüa yüzde 16,4’ünün bu vagonlarla gerçekleştirildiğini bildirdi.

07.08.2025
saat ikonu 13:40
07.08.2025
13:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ’nin (TÜRASAŞ) yerli ve milli yük vagonu üretimini değerlendirdi. Uraloğlu, sadece 2025 yılında 127 yeni nesil yerli ve milli yük vagonunu raylara indirdiklerini belirtti.

Uluslararası raylı taşımaya yerli damga! Yeni nesil 127 milli yük vagonu raylarda
HEM İÇİRDE HEM DIŞARIDA HİZMETTTE

Uraloğlu, “Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartları” (TSI) Sertifikasına sahip yeni nesil milli yük vagonları Sggmrs ve Sggrs’nin yurtiçinde olduğu gibi uluslararası taşımacılıkta da kullanıldığını ifade etti. Sggmrs vagonlarına iki adet 45’lik, 2 adet 40’lık veya 4 adet 20’lik konteyner yüklenebildiğini, Sggrs vagonlarına ise 2 adet 40’lık veya 4 adet 20’lik konteyner yüklenebildiğini dile getirdi.

4 TON FAZLADAN YÜK TAŞIYOR

Özellikle Sggmrs tipi yeni nesil milli yük vagonunun 29,5 metre uzunluğu, iki vagonluk konteyneri tek vagonda taşıyabilme özelliği olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Rakiplerinden 9,5 ton daha hafif olması ve eş değer vagonlara göre 4 ton daha fazla yük taşıyabilmesiyle sınıfının en ayırt edici ürünü haline geldi” dedi.

AVRUPA'NIN YÜKÜNÜ TAŞIYOR!

Yerli ve milli üretim kapasitesinin güçlenmesiyle Türkiye’nin lojistik kabiliyetinin daha da artacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından bu yıl yaklaşık 1,85 milyon ton uluslararası yük taşındı. Bu taşımaların 1,35 milyon tonu Avrupa yönüne gerçekleşirken yeni nesil milli yük vagonlarımız Avrupa yönü taşımaların yüzde 17,4’ünü tüm uluslararası taşımaların ise yüzde 16,4’ünü gerçekleştirdi. Yeni nesil milli vagonlarımızın demiryolu filomuzdaki payı arttıkça taşıdıkları yük miktarı da artacak."

ETİKETLER
#abdulkadir uraloğlu
#Yerli Ve Milli Ürün
#yük vagonu
#raylı taşımacılık
#Politika
