Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ramazan kategori
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İftarda yapılan kritik hata: Beslenme uzmanları uyardı

Oruç ibadetinin idrak edileceği Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Beslenme uzmanları özellikle iftar saatinde yapılan hataların bedene verebileceği zararlar hem de ertesi gün oruç tutarken yaşatabileceği zorluklar üzerine uyarılarda bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 18:27

Ramazan ayında tutulurken uzun süreli açlık sonrası saatine oturunca ağza atılacak lokmalar kritik hale geliyor. Uzmanlar özellikle uzun süre açlığın ardından kontrolsüz ve hızlı yemeye karşı dikkat çekiyor.

HABERİN ÖZETİ

İftarda yapılan kritik hata: Beslenme uzmanları uyardı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Ramazan ayında uzun süreli açlık sonrası yorgunluk ve sindirim sorunlarını önlemek için sahur ve iftarda dengeli beslenme, yavaş yeme ve yeterli su tüketimi büyük önem taşımaktadır.
Sahur ve iftarı içeren düzenli bir öğün planı oluşturulmalı, sahur ihmal edilmemelidir.
Protein, tam tahıl, sebze-meyve içeren dengeli besinler tüketilmeli, dört temel besin grubu her öğünde yer almalıdır.
İftarda yavaş ve kontrollü yemek yenmeli, oruç çorba ile açılıp ana yemeğe ara verilerek geçilmelidir.
Tuzlu, aşırı yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalı; tatlı tercihi taze meyve veya sütlü tatlılardan yana kullanılmalıdır.
İftar ve sahur arasında günde en az 2 litre su tüketilmelidir.
Hem Ramazan boyunca hem de bayrama geçişte porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, ramazanda sağlıklı beslenmenin en temel kriterlerinden birisinin öğün düzeni oluşturmak olduğunu belirterek, bu dönemde de dengeli ve alışkanlıklarının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İftarda yapılan kritik hata: Beslenme uzmanları uyardı

"SAĞLIKLI TERCİH YAPILMAZSA YORGUNLUK VE HALSİZLİK OLUR"

Prof. Dr. Demirel, ramazanda sık yapılan beslenme hataları ve doğru bilinen yanlışlara ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ramazanda 12 saati aşan açlık süresinin beslenme düzeninde önemli değişikliklere yol açtığını belirten Demirel, bu süreçte sağlıklı tercihler yapılmadığında yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon kaybı ve sindirim sorunlarının meydana gelebileceğini söyledi.

Demirel, ramazan ayında sağlıklı beslenmenin en az diğer aylardaki kadar önemli olduğunu vurgulayarak, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bu dönemde de sürdürülmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

İftarda yapılan kritik hata: Beslenme uzmanları uyardı

ÖĞÜNLERİ PLANLAYIN

Ramazanda dikkat edilmesi gereken öncelikli konulardan birinin düzenli bir öğün planı oluşturmak olduğuna işaret eden Demirel, beslenme süresinin kısalmasına rağmen ve iftarın düzenli şekilde yapılmasının denge açısından önemli olduğunu ifade etti.

Demirel, sahura kalkmamanın yanlış olduğuna dikkati çekerek, "Ramazanda sağlıklı beslenmenin en temel kriterlerden birisi sahurun, iftarın yapılması ve aradaki zamana ara öğünün eklenmesi. Bu şekilde bir öğün düzeni oluşturulduktan sonra o öğünlerde neler yediğimiz de önemli." dedi.

Her bireyin yaşına ve cinsiyetine göre farklı enerji ve besin öğesi gereksinimi bulunduğunu vurgulayan Demirel, "Ramazanda süre kısalınca o besinleri tüketmekte zorlandığımız zamanlar olabiliyor. Dolayısıyla biz aslında vücudumuzun normal çalışması için gerekli olan besinleri 12 saatten daha az kalan süre içerisinde almaya çalışmamız oldukça önemli." diye konuştu.

Demirel, protein açısından zengin besinler arasında yumurta, et, tavuk, balık ve kuru baklagillerin yer aldığını belirterek, pilav, makarna ve ekmek gibi tam tahılların ayrı bir besin grubunu oluşturduğunu, sebze ve meyvelerin ise dördüncü temel grup olduğunu ifade etti.

Bu dört temel besin grubunun hem sahurda hem de iftarda yer aldığı bir beslenme düzeninin sağlıklı beslenme açısından önemli olduğunu vurgulayan Demirel, her öğünde ayrı ayrı çok sayıda yemek tüketilmesi gerekmediğini kaydetti.

İftarda yapılan kritik hata: Beslenme uzmanları uyardı

"EN BÜYÜK HATALARDAN BİRİ HIZLI TÜKETMEK"

Demirel, iftarda yapılan en büyük hatalardan birinin yemeklerin hızlı tüketilmesi olduğuna işaret ederek, "Orucumuzu hurma, zeytin veya oruçla açtıktan sonra çorba içip sonra biraz ara verip yemeğe geçilmeli. Süreyi uzatmak kritik öneme sahip. Sahurda yine bizi daha çok tok tutacak besinleri tercih etmeliyiz. Yumurta, yanında salata, sebze, ceviz ve badem gibi yağlı tohumun olması bizi uzun süre tok tutabilir." diye konuştu.

Tuzlu, aşırı yağlı ve baharatlı besinlerin hem sahurda hem de iftarda tüketilmesinin çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğini aktaran Demirel, sahurda bu besinlerin tüketilmesinin susuzluğa neden olabileceğini, iftarda ise aşırı yağlı, tuzlu ve baharatlı yiyeceklerin tüketilmesinin iftar sonrası mide ve bağırsak şikayetlerine yol açabileceğini, sindirim sistemi üzerinde zorlayıcı etki oluşturabileceğini ifade etti.

Demirel, tatlı tüketimine de dikkati çekerek tatlı tercihini taze meyvelerden veya sütlü tatlılardan yana kullanılmasının daha sağlıklı bir seçim olacağını söyledi.

İftar ve sahur arasındaki su tüketiminin önemli olduğunu vurgulayan Demirel, su tüketiminin kişinin gereksinimine göre değişebildiğini ancak günde en az 2 litre su tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Demirel, "Uzun süre açlıktan sonra kısa sürede her şeyi tüketmeye çalışmamız iftarda yaptığımız en büyük hatalardan birisi. İftarda nasıl bir uzun süreye yayararak, kendi porsiyonlarımıza dikkat ederek yemekleri tüketmeyi öneriyorsak, aslında bayrama geçtiğimiz dönemde porsiyonları kontrol etmek önemli." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazanda balık mı, kırmızı et mi? En sağlıklı seçeneği açıkladı
Ramazan menünüze ekleyin! Mumbar dolması ama reyhanlı tam Batman usulü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahurda tüketin oruç boyunca acıkmayın! İşte yoğurt karışımı
ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#oruç
#sahur
#iftar
#Ramazan Beslenmesi
#Ramazan kategori
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.