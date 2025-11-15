Hem şişkinliği alıyor hem ödemi bitiriyor! Binlerce yıllık gizli tarifiyle kimyonu bir de böyle tüketin

BİNLERCE YILLIK GİZLİ TARİF

Kimyonun şifasından maksimum düzeyde faydalanmanın en etkili yolu, onu baharat olarak yemeklere eklemekten ziyade, konsantre bir içecek olarak tüketmektir. Bu basit tarif, binlerce yıldır sindirim sorunları için kullanılmaktadır:

Kimyon Suyu (Cumin Water) Hazırlığı: Bir bardak sıcak suyun içine bir çay kaşığı kimyon tohumu (tercihen taze çekilmiş değil, bütün tohum) ekleyin. Bu karışımı gece boyunca oda sıcaklığında veya buzdolabında bekletin. Sabah Tüketimi: Sabahları aç karnına, tohumları süzerek veya tohumlarla birlikte bu suyu tüketin. Sabah aç karnına tüketilen kimyon suyu, metabolizmayı uyararak gün boyu sindirim sisteminin daha verimli çalışmasını sağlar.

Bu içecek, sindirim sistemi hareketlerini artırır, şişkinliği önler ve vücudun detoks süreçlerine destek olur.