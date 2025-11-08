Mevsim geçişinde kepek kabusu yaşayanlar dikkat! Asyalıların sır gibi sakladığı o yöntem ortaya çıktı

KEPEK NEDEN MEVSİM GEÇİŞİNDE ARTAR?

Kepek sorununun mevsim geçişlerinde artmasının ana nedeni, cildin ve saç derisinin hızla değişen dış koşullara adapte olma çabasıdır.

Düşük Nem ve Kuruluk: Soğuk hava ve iç mekanlardaki kalorifer gibi ısıtma sistemlerinin neden olduğu kuru hava, saç derisinin nemini kaybetmesine ve kurumasına neden olur. Kuruyan cilt, kendini korumak için pul pul dökülmeye başlar.

Yağ Dengesizliği: Kışın soğuktan korunmak için daha az yıkama veya saç derisinin soğuk havaya karşı aşırı yağ üretme eğilimi, kepek mantarının (Malassezia) çoğalması için ideal bir ortam hazırlar.