Sivilcelerin adeta kökünü kazıyor! Cilt bariyerini hemencecik onaran o doğal yöntem ortaya çıktı

CİLT BARİYERİNİ ANINDA ONARAN YÖNTEM

Sivilce tedavisinde uzmanların en çok önerdiği ve cildin doğal bariyerini onarıcı etkisi bilimsel olarak desteklenen yöntem, seramid ve anti-inflamatuar özelliklere sahip doğal yağların ve maskelerin kullanımıdır. İşte o mucizevi doğal uygulama:

1. Yulaf Ezmesi ve Bal Maskesi: Yulaf ezmesi, cildi yatıştıran, kızarıklığı azaltan ve bariyer fonksiyonunu destekleyen anti-inflamatuar bileşikler içerir. Bal ise, güçlü antibakteriyel ve nemlendirici özelliğiyle yara iyileşmesini hızlandırır.

Uygulama: Öğütülmüş yulaf ezmesini (koloidal yulaf), az miktarda ılık su ve bir çay kaşığı doğal bal ile karıştırarak macun haline getirin. Bu maskeyi temiz cilde uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ilık suyla nazikçe durulayın. Yulaf, tahrişi azaltırken, bal cildi nemle sarar ve iltihabı dindirir.