Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Testis kanseri erken teşhisi için geliştirilen yerli tanı kiti, yatırım aldı

Doç. Dr. Nazlı Ece Güngör, 15-45 yaş arası genç erkeklerde görülen testis kanserinin erken tanısına yönelik önemli bir bilimsel çalışmaya imza attı. Doç. Dr. Güngör’ün patent sürecinde olan çalışması, "INNOWIN HEALTH-Sağlık Girişimcilerini Geliştirme Platformu" tarafından da yatırım alarak büyük bir başarıya imza attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Testis kanseri erken teşhisi için geliştirilen yerli tanı kiti, yatırım aldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 14:40

Testis kanserinin erkeklerde en sık rastlanan kötü huylu tümörlerden biri olduğunu vurgulayan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Güngör, "Hastalık edilmediğinde hem kısırlığa neden olabiliyor hem de tedavi süreci uzuyor. Biz, menide, tükürükte veya kan örneklerinde testosteron seviyesini ölçerek kanseri erken evrede tespit edebilen bir tanı kiti geliştirdik. Bu kit sayesinde hem kısırlık riski azaltılacak hem de tedavi süreci hızlanacak" dedi.

Testis kanseri erken teşhisi için geliştirilen yerli tanı kiti, yatırım aldı

Çalışma, Biruni Teknopark bünyesinde 2023’ten bu yana faaliyet gösteren Neopreklinik ile İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) iş birliğiyle yürütüldü. Doç. Dr. Güngör, projenin toplumsal etkisine dikkat çekerek, "Bu tarama testleri, genç erkeklerin ve ailelerin testis kanseri konusunda bilinçlenmesini sağlayacak. Toplum sağlığını güçlendiren bir farkındalık hareketi olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Bu yenilikçi proje aynı zamanda Biruni Üniversitesi ve Biruni Teknopark öncülüğünde kurulan, sağlık girişimcilerini desteklemek üzere hayata geçirilen "INNOWIN HEALTH - Sağlık Girişimcilerini Geliştirme Platformu" kapsamında geliştirilen ilk işbirliklerinden biri oldu. Girişimcilerin sağlık alanındaki yenilikçi çözümlerini desteklemek, ticarileşme süreçlerini hızlandırmak ve toplum sağlığına katkı sunmak amacıyla kurulan platform, ilk sözleşmesini Doç. Dr. Güngör tarafından kurulan Neopreklinik ile yaptı.

Biruni Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza törenine, üniversite Rektörü ve INNOWIN HEALTH Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya Avşar, Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan, Doç. Dr. Nazlı Ece Güngör, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte vizyon kurulu üyeleri katıldı.

Testis kanseri erken teşhisi için geliştirilen yerli tanı kiti, yatırım aldı

"Testis kanserinin erken evrede tespit edilmesine önemli katkılar sunacak"

İmza töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel yaptığı konuşmada, "Biruni Üniversitesi olarak bilimsel araştırmaların sadece akademik yayınlarla sınırlı kalmasını değil, topluma doğrudan fayda sağlayan projelere dönüşmesini önemsiyoruz. Doç. Dr. Nazlı Ece Güngör’ün geliştirdiği bu erken tanı kiti, genç erkeklerin hayatına dokunacak ve testis kanserinin erken evrede tespit edilmesine önemli katkılar sunacak. Üniversite olarak, bilim insanlarımızın yenilikçi fikirlerini hem ulusal hem de uluslararası girişimcilik ekosistemiyle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Doç. Dr. Güngör ise, "Patent süreci devam eden bu erken tanı kiti, INNOWIN HEALTH’in sunduğu girişimcilik desteğiyle en kısa zamanda klinik uygulamalara geçmeyi hedefliyor. Bu sayede Türkiye’nin dört bir yanındaki genç erkekler, kolay ulaşılabilir tarama testleriyle testis kanseri riskine karşı korunabilecek" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#erken teşhis
#Testis Kanseri
#Testosteron
#Tarama Testi
#Innowin Health
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.