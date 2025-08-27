Testis kanseri erken teşhisi için geliştirilen yerli tanı kiti, yatırım aldı

Testis kanserinin erkeklerde en sık rastlanan kötü huylu tümörlerden biri olduğunu vurgulayan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Güngör, "Hastalık erken teşhis edilmediğinde hem kısırlığa neden olabiliyor hem de tedavi süreci uzuyor. Biz, menide, tükürükte veya kan örneklerinde testosteron seviyesini ölçerek kanseri erken evrede tespit edebilen bir tanı kiti geliştirdik. Bu kit sayesinde hem kısırlık riski azaltılacak hem de tedavi süreci hızlanacak" dedi.

Çalışma, Biruni Teknopark bünyesinde 2023’ten bu yana faaliyet gösteren Neopreklinik ile İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) iş birliğiyle yürütüldü. Doç. Dr. Güngör, projenin toplumsal etkisine dikkat çekerek, "Bu tarama testleri, genç erkeklerin ve ailelerin testis kanseri konusunda bilinçlenmesini sağlayacak. Toplum sağlığını güçlendiren bir farkındalık hareketi olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Bu yenilikçi proje aynı zamanda Biruni Üniversitesi ve Biruni Teknopark öncülüğünde kurulan, sağlık girişimcilerini desteklemek üzere hayata geçirilen "INNOWIN HEALTH - Sağlık Girişimcilerini Geliştirme Platformu" kapsamında geliştirilen ilk işbirliklerinden biri oldu. Girişimcilerin sağlık alanındaki yenilikçi çözümlerini desteklemek, ticarileşme süreçlerini hızlandırmak ve toplum sağlığına katkı sunmak amacıyla kurulan platform, ilk sözleşmesini Doç. Dr. Güngör tarafından kurulan Neopreklinik ile yaptı.

Biruni Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza törenine, üniversite Rektörü ve INNOWIN HEALTH Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya Avşar, Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan, Doç. Dr. Nazlı Ece Güngör, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte vizyon kurulu üyeleri katıldı.

"Testis kanserinin erken evrede tespit edilmesine önemli katkılar sunacak"

İmza töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel yaptığı konuşmada, "Biruni Üniversitesi olarak bilimsel araştırmaların sadece akademik yayınlarla sınırlı kalmasını değil, topluma doğrudan fayda sağlayan projelere dönüşmesini önemsiyoruz. Doç. Dr. Nazlı Ece Güngör’ün geliştirdiği bu erken tanı kiti, genç erkeklerin hayatına dokunacak ve testis kanserinin erken evrede tespit edilmesine önemli katkılar sunacak. Üniversite olarak, bilim insanlarımızın yenilikçi fikirlerini hem ulusal hem de uluslararası girişimcilik ekosistemiyle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Doç. Dr. Güngör ise, "Patent süreci devam eden bu erken tanı kiti, INNOWIN HEALTH’in sunduğu girişimcilik desteğiyle en kısa zamanda klinik uygulamalara geçmeyi hedefliyor. Bu sayede Türkiye’nin dört bir yanındaki genç erkekler, kolay ulaşılabilir tarama testleriyle testis kanseri riskine karşı korunabilecek" ifadelerini kullandı.