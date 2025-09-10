Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

ASELSAN'ın 'dron avcısı' KORKUT 100/25 yurt dışında ilk kez sergilendi

ASELSAN, mini-mikro dronlara karşı etkili KORKUT 100/25 Yakın Hava Savunma Sistemini ilk kez Londra'daki DSEI 2025 fuarında sergiledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ASELSAN'ın 'dron avcısı' KORKUT 100/25 yurt dışında ilk kez sergilendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 09:34

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, geliştirdiği "dron avcısı" olarak bilinen Sistemi KORKUT 100/25'i yurt dışında ilk kez sergiledi. Tanıtım, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen, dünyanın önde gelen savunma ve güvenlik etkinliklerinden Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2025) gerçekleşti.

"ÇELİK KUBBE İÇİN YENİ SİSTEMLER GELİŞTİRİLECEK"

Genel Müdürü Ahmet Akyol, fuara ilişkin paylaşımında, "Yakın hava savunmada yenilikçi çözümümüz KORKUT 100/25, Londra'daki DSEI fuarında ilk defa uluslararası sahnede! ÇELİKKUBBE için yeni sistemler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

KORKUT 100/25, fuarda Nurol Makina tarafından üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç EJDER YALÇIN 4x4 üzerinde sergilendi.

ASELSAN'ın 'dron avcısı' KORKUT 100/25 yurt dışında ilk kez sergilendi

KORKUT 100/25, mini-mikro dron tehditlerini etkisiz hale getirebilen özgün bir tasarıma sahip bulunuyor.

Sistem, 4x4, 6x6 ve 8x8 tekerlekli veya paletli araçlara monte edilebiliyor ve kırsal ortamlardaki mini-mikro dron tehditlerini de etkisiz hale getiriyor. KORKUT 100/25, ASELSAN tarafından geliştirilen 25 mm ATOM Akıllı Mühimmat ile harici sensörlerden bilgi alarak dron tehditlerine karşı işlevsel ve fiziksel imha gerçekleştiriyor.

Uzaktan komuta, yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, lazer mesafe bulucu, otomatik hedef tespit ve takip, yüksek atış hassasiyetine sahip gelişmiş otomatik balistik hesaplama gibi donanım ve yeteneklere sahip olan KORKUT 25, modern muharebe ortamındaki ihtiyaçlara uygun tasarlandı.

ASELSAN'ın 'dron avcısı' KORKUT 100/25 yurt dışında ilk kez sergilendi

SAHADA ESNEK VE HAREKETLİ BİR ÇÖZÜM

Entegre edildiği EJDER YALÇIN'ın yüksek koruma seviyesi, üstün arazi kabiliyeti ve taşıma kapasitesi sayesinde KORKUT 100/25, sahada daha esnek ve hareketli bir çözüm haline geliyor. Böylece sistem, sadece sabit üs ve tesislerin korunmasında değil, hareketli birliklerin hava savunmasında da kullanılabilecek bir yapıya kavuşuyor.

Güvenlik güçlerinin yakın hava savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacak sistem, muharebe ortamındaki güncel tehditlere güçlü bir yanıt oluşturduğu için yüksek ihracat potansiyeli taşıyor.

KORKUT 100/25, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE'ye de katkı sağlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Roketsan savunma sistemlerini Londra'da sergiliyor
Katar askeri gücü 2025! Hava savunma sistemi var mı?
ETİKETLER
#aselsan
#Yakın Hava Savunma
#Korkut 100/25
#Dron Avcısı
#Dsei 2025
#Çelİkkubbe
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.