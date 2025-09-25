Ali Koç, Fenerbahçe'ye verdiği 360 milyon lirayı geri istedi mi? Bizzat kendisi açıkladı

Fenerbahçe'de kaybedilen seçim sonrası Ali Koç'un kulübe verdiği 360 milyon TL borcu geri aldığı haberleri olay oldu. Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç, kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldığına ilişkin çıkan haberleri yalanladı.

''MANİPÜLATİF HABERLERE İTİBAR ETMEYİN''

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Koç, "Şahsım hakkında basında yer alan 'Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı' başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup genel kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır. Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/alikociletisim/status/1971164220336021566

''HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ''

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç, "Hepimiz aynı gemideyiz." demişti. Ali Koç şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir kez daha seçim nasıl yapılır gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz, verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimin sonuçları hayırlı olsun. Başkanın etrafında kenetlenme zamanı, sağ olun var olun."