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 | Onur Kaya

Baba Verstappen Miami GP'de pole pozisyonunu kaptı

Formula 1'de 2025 Miami Grand Prix'sinde sıralama turları tamamlandı. Cuma günü baba olma sevincini yaşayan son dünya şampiyonu Max Verstappen, en hızlı turu atarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

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Baba Verstappen Miami GP'de pole pozisyonunu kaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 05:23
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 05:23

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları yarışı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'sine sıralama turları tamamlandı. Cuma günü sevgilisi Kelly Piquet ile Lily ismini verdikleri kız çocuğunun dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olma sevincini yaşayan Red Bull pilotu Max Verstappen pole'ü alarak yarışa ilk sıradan başlayacak.

Baba Verstappen Miami GP'de pole pozisyonunu kaptı

Miami'daki 5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu'nda 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Hollandalı Verstappen, 1 dakika 26.204 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

NORRIS İKİNCİ, ANTONELLI ÜÇÜNCÜ

Son şampiyon Verstappen'in 0.065 saniye arkasındaki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.067 saniye gerisinde İtalyan Kimi Antonelli (Mercedes) ise üçüncü sırayı aldı.

Baba Verstappen Miami GP'de pole pozisyonunu kaptı
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"HER TURDA KENDİMİ GELİŞTİRDİM"

Sıralama sonuçlarının harika olduğunu söyleyen Max Verstappen, "Aracı az da olsa geliştirdik, bu da aracı biraz daha iyi döndürebilmemi sağladı. Her turda kendimi geliştirdim, sınırları biraz daha zorlamaya çalıştım. Son turumda ilk virajda küçük bir an yaşadım, bu yüzden orada biraz zaman kaybettim. Son turumda ilk virajda küçük bir an yaşadım, bu yüzden orada biraz zaman kaybettim." diye konuştu.

Baba Verstappen Miami GP'de pole pozisyonunu kaptı

Pazar günkü yarıştan beklentileriyle ilgili de konuşan Verstappen, "Yarış temposu konusunda emin değilim. Havanın durumunu bekleyip görmemiz gerekecek. En iyi başlangıç pozisyonuna sahibiz, bu her zaman olumlu bir şey. Ama yarış her zaman çok farklı bir hikâye olur, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Formula 1 Miami GP saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1'de 2025 Miami Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Heyecan dolu yarış beIN Sports 4 ekranlarında yayınlanacak.
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