Ballon d'Or 2025'te yılın en iyi genç futbolcusu belli oldu!

Ballon d'Or 2025 heyecanı, yılın en iyi gencini belirleyerek başladı. Kenan Yıldız'ın da olduğu listede, Lamine Yamal zirveyi gören yetenek oldu.

LAMINE YAMAL YİNE KAZANDI

İspanyol yıldız, art arda iki yıl Kopa Trophy ödülünü kazanarak yine hayranlarını sevindirdi. Esasen ise Kenan Yıldız gibi yeteneklerin de bulunduğu genç futbolcular listesinde, Lamine Yamal sürecin en başından itibaren favori isim olarak görülüyordu.

YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU BEKLENİYOR!

Gecenin devamında, geçtiğimiz takvim yılının en iyi ismi de açıklanacak. Pek çok yıldızının bulunduğu törende, birçok ödül sahibini bulacak.