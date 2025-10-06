Beşiktaş'ı Galatasaray derbisinde yakan hatanın sebebi belli oldu!

Kategoriler
Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftası kapsamında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş karşılaşmada erken bir gol fırsatı bularak üstünlük sağladı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesinden sonra ise Beşiktaş büyük bir avantaj elde etti.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'den kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi büyük bir hata yaptı. Ndiai, Mert Günok'tan aldığı pasta topu Lucas Torreira'ya kaptırdı. Torreira'nın topu kaptıktan sonra verdiği pasta İlkay Gündoğan beraberlik golünü attı.
Ndidi'nin yaptığı hata Beşiktaş'ın kritik derbide 2 puan kaybetmesine neden oldu.
Nijeryalı futbolcu Leicester City'de 9 sezon boyunca forma giydi. Bu dönemde Ndidi'nin 12 kez gole yönelik hata ile penaltıya sebebiyet verdi.
Ndidi bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 UEFA Konferans Ligi, 5 Süper Lig olmak üzere toplam 7 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 1 asist yapan Nijeryalı futbolcu, 2 sarı kart gördü.