18°
Beşiktaş'ı Galatasaray derbisinde yakan hatanın sebebi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasında geçen dev derbi mücadelesine sahne oldu. Karşılaşmada Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfried Ndidi'nin yaptığı hata siyah-beyazlıların 2 puan kaybetmesine neden oldu. Ndidi'nin buna benzer hataları 9 sezon formasını giydiği eski takımında 12 kez yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ı Galatasaray derbisinde yakan hatanın sebebi belli oldu!
ile , 'in 8. haftası kapsamında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş karşılaşmada erken bir fırsatı bularak üstünlük sağladı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesinden sonra ise Beşiktaş büyük bir avantaj elde etti.

Beşiktaş'ı Galatasaray derbisinde yakan hatanın sebebi belli oldu!

BİR HATA BEŞİKTAŞ'A 2 PUAN KAYBETTİRDİ

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'den kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi büyük bir yaptı. Ndiai, Mert Günok'tan aldığı pasta topu Lucas Torreira'ya kaptırdı. Torreira'nın topu kaptıktan sonra verdiği pasta İlkay Gündoğan beraberlik golünü attı.

Ndidi'nin yaptığı hata Beşiktaş'ın kritik derbide 2 puan kaybetmesine neden oldu.

Beşiktaş'ı Galatasaray derbisinde yakan hatanın sebebi belli oldu!

ESKİ TAKIMINDA 12 KEZ BENZER HATA YAPTI

Nijeryalı futbolcu Leicester City'de 9 sezon boyunca forma giydi. Bu dönemde Ndidi'nin 12 kez gole yönelik hata ile penaltıya sebebiyet verdi.

Beşiktaş'ı Galatasaray derbisinde yakan hatanın sebebi belli oldu!

NDİDİ'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Ndidi bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 UEFA Konferans Ligi, 5 Süper Lig olmak üzere toplam 7 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda 1 asist yapan Nijeryalı futbolcu, 2 sarı kart gördü.

#Futbol
#galatasaray
#beşiktaş
#süper lig
#hata
#gol
#derbi
#Wilfred Ndidi
#Spor
