Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı ağırladı

Almanya karşısında 88'e 83'lük skorla şampiyonluğu kıl payı kaçıran 12 Dev Adam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takım kaptanı Cedi Osman ve şampiyonanın yıldızlarından Alperen Şengün forma hediye etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da hazır bulundu.