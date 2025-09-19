Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Fenerbahçe sordu TFF yanıtladı! Ali Koç'a Sadettin Saran cevabı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Sadettin Saran'ın Sadettin Saran'ın kulüp başkanı seçilmesi hakkındaki iki sorusunu cevapladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe sordu TFF yanıtladı! Ali Koç'a Sadettin Saran cevabı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 16:16

Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından 'nin talebi üzerine yollanan yazıda 'ın kulüp başkanı seçilmesi hakkındaki iki sorusunu cevapladı. Sports Digitale'de yayınlanan belgelere göre TFF, Fenerbahçe'nin sorularına karşılık Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/1-(b). maddesi ve FIFA Etik Kodu'nun 27. maddelerini ileterek karşılık verdi.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fenerbahçe Kulübü'ne gönderilen yazı:

"FENERBAHÇE A.Ş. KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA:

İlgi yazınızda özetle, Kulüp üyeleriniz tarafından S. Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak seçilmesi ihtimalinde iki sorunun yanıtlanması hususunda Federasyonumuzun görüşüne başvurma zaruretinin hasıl olduğu belirtilerek; TFF, UEFA ve FIFA mevzuatı uyarınca doğrudan ve dolaylı olarak Kulübünüz ve S. Saadettin Saran hakkında uygulanabilecek yaptırımların neler olduğu hususunda hukuki değerlendirmenin yapılması ve tarafınıza iletilmesi talep edilmiştir.

Öncelikle, 20-21 Eylül 2025 tarihinde Kulübünüzün bünyesinde yapılacak olan başkanlık seçim süreci; Kulübünüzün tüzüğü doğrultusunda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek olup, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılacak olan "Başkanlık Seçim" sürecine herhangi bir dahli bulunmadığını bildirmek isteriz.

Yazınızda ileri sürülen hususlarla ilgili olarak, TFF Futbol Disiplin Talimatının 57/1-(b). maddesi aşağıdaki gibidir;

1/2

"MADDE 57-BAHIS

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

Bununla birlikte, FIFA Etik Kodu'nun 27. maddesi aşağıdaki gibidir;

"27. Involvement with betting, gambling or similar activities

1. Persons bound by this Code shall be forbidden from participating in, either directly or indirectly, betting, gambling, lotteries or similar events or transactions related to football matches or competitions and/or any related football activities.

2.Persons bound by this Code shall not have any direct or indirect financial interest (through or in conjunction with third parties) in activities, such as betting, gambling, lotteries or similar events or transactions connected with football matches and competitions. Interests include gaining any possible advantage for the persons bound by this Code themselves and/or related parties.

3. Provided that the relevant conduct does not constitute another violation of this Code, violation of this article shall be sanctioned with an appropriate fine of at least CHF 100,000 and a ban on taking part in any football-related activity for a maximum of three years. Any amount unduly received shall be included in the calculation of the fine."

Ayrıca, ilgili kodun "Tanımlar" kısmının 6. başlığı aşağıdaki hükmü ihtiva etmektedir;

"DEFINITIONS
For the purpose of this Code, the terms set out below are defined as follows:
6. Related party: any party related to persons bound by the Code shall be considered a related party if they fulfil one or more of the following criteria:
a) representative or employee;
b) spouse or domestic partner;
c) individual sharing the same household, regardless of the personal relationship;
d) other family member with whom they have a close relationship within a third degree;
e) legal entity, partnership or any other fiduciary institution, if the person bound by this Code or the person receiving an undue advantage alternatively:

Yukarıda yer alan ilgili maddeleri bilgilerinize sunar, seçim sürecinizin Türk Futboluna ve Kulübünüze hayırlı olmasını temenni ederiz."

Fenerbahçe sordu TFF yanıtladı! Ali Koç'a Sadettin Saran cevabı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ali Koç'tan dikkat çeken 'Susurluk kazası' örneği! "Her şey gün yüzüne çıkacak"
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! Dikkat çeken Ali Koç detayı
ETİKETLER
#tff
#başkanlık seçimleri
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Futbol Disiplin Talimatı
#Fifa Etik Kodu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.