Fenerbahçe sordu TFF yanıtladı! Ali Koç'a Sadettin Saran cevabı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Fenerbahçe'nin talebi üzerine yollanan yazıda Sadettin Saran'ın kulüp başkanı seçilmesi hakkındaki iki sorusunu cevapladı. Sports Digitale'de yayınlanan belgelere göre TFF, Fenerbahçe'nin sorularına karşılık Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/1-(b). maddesi ve FIFA Etik Kodu'nun 27. maddelerini ileterek karşılık verdi.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fenerbahçe Kulübü'ne gönderilen yazı:

"FENERBAHÇE A.Ş. KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA:

İlgi yazınızda özetle, Kulüp üyeleriniz tarafından S. Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak seçilmesi ihtimalinde iki sorunun yanıtlanması hususunda Federasyonumuzun görüşüne başvurma zaruretinin hasıl olduğu belirtilerek; TFF, UEFA ve FIFA mevzuatı uyarınca doğrudan ve dolaylı olarak Kulübünüz ve S. Saadettin Saran hakkında uygulanabilecek yaptırımların neler olduğu hususunda hukuki değerlendirmenin yapılması ve tarafınıza iletilmesi talep edilmiştir.

Öncelikle, 20-21 Eylül 2025 tarihinde Kulübünüzün bünyesinde yapılacak olan başkanlık seçim süreci; Kulübünüzün tüzüğü doğrultusunda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek olup, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılacak olan "Başkanlık Seçim" sürecine herhangi bir dahli bulunmadığını bildirmek isteriz.

Yazınızda ileri sürülen hususlarla ilgili olarak, TFF Futbol Disiplin Talimatının 57/1-(b). maddesi aşağıdaki gibidir;

"MADDE 57-BAHIS

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

Bununla birlikte, FIFA Etik Kodu'nun 27. maddesi aşağıdaki gibidir;

"27. Involvement with betting, gambling or similar activities

1. Persons bound by this Code shall be forbidden from participating in, either directly or indirectly, betting, gambling, lotteries or similar events or transactions related to football matches or competitions and/or any related football activities.

2.Persons bound by this Code shall not have any direct or indirect financial interest (through or in conjunction with third parties) in activities, such as betting, gambling, lotteries or similar events or transactions connected with football matches and competitions. Interests include gaining any possible advantage for the persons bound by this Code themselves and/or related parties.

3. Provided that the relevant conduct does not constitute another violation of this Code, violation of this article shall be sanctioned with an appropriate fine of at least CHF 100,000 and a ban on taking part in any football-related activity for a maximum of three years. Any amount unduly received shall be included in the calculation of the fine."

Ayrıca, ilgili kodun "Tanımlar" kısmının 6. başlığı aşağıdaki hükmü ihtiva etmektedir;

"DEFINITIONS

For the purpose of this Code, the terms set out below are defined as follows:

6. Related party: any party related to persons bound by the Code shall be considered a related party if they fulfil one or more of the following criteria:

a) representative or employee;

b) spouse or domestic partner;

c) individual sharing the same household, regardless of the personal relationship;

d) other family member with whom they have a close relationship within a third degree;

e) legal entity, partnership or any other fiduciary institution, if the person bound by this Code or the person receiving an undue advantage alternatively:

Yukarıda yer alan ilgili maddeleri bilgilerinize sunar, seçim sürecinizin Türk Futboluna ve Kulübünüze hayırlı olmasını temenni ederiz."

