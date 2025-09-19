Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Ali Koç'tan dikkat çeken 'Susurluk kazası' örneği! "Her şey gün yüzüne çıkacak"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya çok sert sözlerle yüklenip, görevinden ayrılması gerektiğini söyledi. Susurluk kazasıyla ilgili de dikkat çeken bir önek veren Koç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüce yargısı, çok yakında bu konulara el atacak, her şey gün yüzüne çıkacak" dedi.

'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından çok sert açıklamalar , dün beraberinde heyeti alarak 'na adeta bir çıkarma yaptı. Bugün de NOW Tv'ye açıklamalarda bulunan Ali Koç, gündem olacak sözlere imza attı.

Ali Koç'tan dikkat çeken 'Susurluk kazası' örneği! "Her şey gün yüzüne çıkacak"

"SONU KÖTÜ OLACAK"

Açıklamasında Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya çok sert bir şekilde yüklenen Koç, "Mevcut MHK başkanı, aklı selim bir şekilde Türk futbolunun bekası ve faydası için bu kadar çok kulübün ona karşı geldiği ortamda ayrılmaya razı gelmelidir. Öyle ya da böyle sonu olacak ama sonu kötü olacak" diye konuştu.

Ali Koç'tan dikkat çeken 'Susurluk kazası' örneği! "Her şey gün yüzüne çıkacak"

SUSURLUK KAZASI ÖRNEĞİ OLDUKÇA DİKKAT ÇEKTİ

Her şeyin gün yüzüne çıkacağını da aktaran Ali Koç, "Bazen bir şey değişmez, yıkılmaz zannedersiniz ama bir olay olur, gibi. Çorap söküğü gibi gerisi gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüce yargısı, çok yakında bu konulara el atılacak. Her şey gün yüzüne çıkacak. Biz de bunun için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

