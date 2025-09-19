Menü Kapat
TGRT Haber
19.09.2025
22°
Spor
Almanlar bile şaşkın! Eintracht Frankfurt'un hocasından Galatasaray itirafı

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında evinde Galatasaray'ı 5-1'lik skorla mağlup eden Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Dino Toppmöller galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Olağanüstü bir gece yaşadıklarını belirten Alman çalıştırıcı, skor karşısında şaşkın olduğunu itiraf etti.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kabus gibi bir başlangıç yaptı. Temsilcimiz, ilk hafta maçında konuk olduğu deplasmanından hezimetle ayrıldı. Temsilcimiz, öne geçtiği karşılaşmada rakibine 5-1 mağlup oldu.

Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Dino Toppmöller, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Almanlar bile şaşkın! Eintracht Frankfurt'un hocasından Galatasaray itirafı

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Alman teknik adam, "İnanılmaz bir geceydi. Maç öncesi güzel bir atmosfer ve enerji vardı. Kendimi çok iyi hissettim. Hatalar sonucunda 1-0 geri düştük. Orada bir heyecan gördüm. Bu heyecanı beraberlikle kurtardık. Riske girmeyi becerebilen bir vardı. Orada başka bir özgüven kazandık. Devre arasında takıma, 'Gençler çok iyisiniz. Hiç kimseye karşı geri durmayın.' dedim. Hak ettiğimiz bir şekilde kazandığımızı düşünüyorum. Güzel goller atıp, güzel anlar yaşadık. Atmosfer ve taraftarlar çok iyiydi. Olağanüstü bir şey yaşadık." ifadelerini kulllandı.

Almanlar bile şaşkın! Eintracht Frankfurt'un hocasından Galatasaray itirafı

Takımının başındaki 100. resmi maçına çıkan 44 yaşındaki teknik adam, "Bugün 99. maçım olsa bile mutlu olurdum. Böyle bir takımın antrenörü olmak gurur veriyor." dedi.

"GOL ATACAĞIMIZI BİLİYORUM AMA..."

Galatasaray'a gol atacaklarını tahmin ettiğini ancak aldıkları 5-1'lik galibiyetin kendisini şaşırttığını söyleyen Toppmöller, "Kendimize güvendim. Galatasaray'a karşı kazanabileceğimizi biliyorduk. Kalitemizi, taraftarımızın oluşturacağı atmosferi biliyorduk. 5-1 şaşırtıcı bir skor ama imkanımız olacağını, en az 2 gol atabileceğimizi biliyordum." diye konuştu.

Almanlar bile şaşkın! Eintracht Frankfurt'un hocasından Galatasaray itirafı

CAN UZUN'A ÖVGÜ

Bundesliga'da geçen hafta sonu oynanan Bayer Leverkusen maçında sakatlık yaşayan ancak Galatasaray maçına ilk 11'de çıkarak bir de gol atan milli futbolcu 'a övgüde bulunan Alman çalıştırıcı, "Can'ın kalitesi çok yüksek. Kendisine, 'Yüzde 100 var mısın? Sana ihtiyacımız var.' dedim. Can'ın bize yararlı olacağını biliyoruz. Nerede olacağını, ne zaman ve hangi pozisyonda şut atacağını çok iyi biliyor. Bunu her zaman gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.

Almanlar bile şaşkın! Eintracht Frankfurt'un hocasından Galatasaray itirafı

LEROY SANE YORUMU

Maçtaki performansı nedeniyle eleştirilen Galatasaray'ın Alman futbolcusu ile ilgili de değerlendirmede bulunan Dino Toppmöller, "Leroy kötü oynamadı. Aktifti, mücadele etti." diyerek sözlerini tamamladı.

Almanlar bile şaşkın! Eintracht Frankfurt'un hocasından Galatasaray itirafı
