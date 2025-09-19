Okan Buruk'tan hakem çıkışı: "Golümüzü engelledi!"

Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt; Galatasaray'ı 5-1 mağlup ederken, Okan Buruk da maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi. Sorumluluğu kabul eden Buruk, hakem konusunda ise sert konuştu.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN HAKEM SÖZLERİ

"Açıkçası hakemi hiç beğenmedim. İtalyan, Şampiyonlar Ligi maçı yönetiyor ama bu kadar küçük fauller ve kötü kararlar vermesi... İtalyan futbolu daha serttir daha mücadelecidir, Şampiyonlar Ligi de böyledir. İyi hakemler bunu yapmaz. Maç 2-0 olacaktı ama hakem faul vererek golü engelledi. Rakibimize faulleri çaldı, bize çalmadı. Genel performansını beğenmedim. Ayrıca iki tane çok net gol kaçırdık. Onları da atabilsek maç çok rahat bir yere gelebilirdi. Kötü bir mağlubiyet aldık."

OKAN BURUK SORUMLULUĞU KABUL ETTİ!

"Aslında maçın başındaki 30-35 dakikadaki oyun, belki çok rahat galibiyet alabileceğimizi hissettiriyordu ama ilk yarının sonunda çok farklı bir skorla soyunma odasına girdik. Bugün genel olarak bütün bölümlerde şanssızlık yaşadık. İlk yarıdaki oyunla ikinci yarı arasında büyük farklılıklar var. Maçı erken bıraktık. Maçın içinde daha çok kalmamız gerekirdi. 5-1'lik mağlubiyet canımızı acıtıyor. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Özellikle ikinci yarı çok daha iştahlılardı. Bizim ikinci yarıda veremediğimiz cevaplar, oyunumuzun kötü gözükmesini sağladı. Bu benim sorumluluğumda olan bir şey. Düzeltecek olan benim. Burada teknik adamın planları ve değişiklikleri benim sorumluluğum."

LEROY SANE MESAJI

Son olarak da Almanya Teknik Direktörü Nagelsmann'ın; Leroy Sane hakkında söylediklerini değerlendiren Okan hoca, "Julian Nagelsmann'ın Leroy Sane ile ilgili fikirlerine katılmıyorum. Almanya da ilk milli maçında kaybetti. Çok iyi olduğunuzu düşündüğünüz yerde Slovakya'ya kaybettiniz. Bizim Tottenham ve Bayern Münih gibi çok iyi maçlarımız oldu. Frankfurt'un rakiplerine %65 top verdiğini hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.