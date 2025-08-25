Menü Kapat
Spor


 Murat Makas

Fenerbahçe'nin genç yıldızına dev rakam! Inter 17 milyon Euro veriyor

Yeni sezona önemli transferler yaparak giren Fenerbahçe'de bazı oyunculara sürpriz teklifler geliyor. Fenerbahçe'nin genç bir yıldızına İtalya devi Inter'den 17 milyon Euro'luk teklif geldi. Sarı-Lacivertli yönetim transferden 20 milyon Euro bekliyor.


Fotomaç


25.08.2025
20:35


25.08.2025
20:35

’de bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen ’de hareketliliği yaşanıyor. Archie Brown, Nelson Semedo, Jhon Duran, Dorgeles Nene, Milan Skriniar ve Edson Alvarez gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, mevcut oyuncularına gelen tekliflerle de gündemde.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına dev rakam! Inter 17 milyon Euro veriyor

INTER'DEN YUSUF İÇİN DEV RAKAM

Son olarak genç için sıcak bir gelişme yaşandı. İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter, 19 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe'ye 17 milyon Euro'luk resmi teklif sundu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına dev rakam! Inter 17 milyon Euro veriyor

Ancak sarı-lacivertli yönetim, genç oyuncu için 20 milyon Euro ve üzerindeki teklifleri değerlendireceğini belirterek Inter'in teklifini geri çevirdi.

YUSUF AKÇİÇEK'İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Yusuf Akçiçek, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Genç oyuncu ayrıca 2 kez sarı kart gördü.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına dev rakam! Inter 17 milyon Euro veriyor
