Fenerbahçe'nin genç yıldızına dev rakam! Inter 17 milyon Euro veriyor

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe’de transfer hareketliliği yaşanıyor. Archie Brown, Nelson Semedo, Jhon Duran, Dorgeles Nene, Milan Skriniar ve Edson Alvarez gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, mevcut oyuncularına gelen tekliflerle de gündemde.

INTER'DEN YUSUF İÇİN DEV RAKAM

Son olarak genç stoper Yusuf Akçiçek için sıcak bir gelişme yaşandı. İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter, 19 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe'ye 17 milyon Euro'luk resmi teklif sundu.

Ancak sarı-lacivertli yönetim, genç oyuncu için 20 milyon Euro ve üzerindeki teklifleri değerlendireceğini belirterek Inter'in teklifini geri çevirdi.

YUSUF AKÇİÇEK'İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Yusuf Akçiçek, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Genç oyuncu ayrıca 2 kez sarı kart gördü.