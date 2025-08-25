Sadettin Saran imzalarla kulübe geliyor! Fenerbahçe başkanlığına aday olmuştu

Fenerbahçe'de eylül ayında yapılacak seçimli genel kurula geri sayım sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce başkanlığa talip olduğunu açıklayan iş insanı ve medya patronu Sadettin Saran, bu yoldaki ilk ciddi adımını attı.

İMZALARI TAMAMLADI

Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday olabilmesi için yeterli imza sayısına ulaştı. Saran'ın imzaları kulübe teslim ederek resmen aday olacağı belirtildi!

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de daha önce eskti yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp'in yanı sıra mevcut başkan Ali Koç'un da kongrede aday olması bekleniyor. Adı başkanlık için geçen isimlerden eski başkan Aziz Yıldırım, ise son genel kuruls toplantısında aday olmayacağını açıklamıştı.