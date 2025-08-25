Fenerbahçe'de taraftarın istediği ayrılık çok yakın! AC Milan teklif hazırlıyor

Fenerbahçe'de kadro yapılanması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İngiliz ekibi West Ham United'dan Meksikalı ön libero Edson Alvarez'i kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte, bu mevkide geçen sezondan bu yana görev yapan Sofyan Amrabat'a yol göründü.

BONSERVİS BEDELİNİ DE DUYURDULAR

Fenerbahçe taraftarlarının da son dönemde yoğun eleştirilerine maruz kalan Faslı futbolcu takımdan ayrılmayı kafasına koyarken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Amrabat'a Serie A devi AC Milan'ın talip olduğu bildirildi. Milan kulübüne yakın Pianeta Milan isimli internet sitesinin haberine göre İtalyan ekibi menajerler aracılığıyla Amrabat ile iletişime geçti.

Daha önce Fiorentina forması giydiği İtalya'ya geri dönmeye sıcak bakan Amrabat'ın Milan'ın ilgisine olumlu karşılık verdiği ve kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlamasına beklediği belirtildi. Haberde ayrıca Amrabat'ın bonservis maliyetinin 17 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

"8 NUMARA" TRANSFERİ PLANI

Yeni transfer Alvarez'in yanı sıra son Kocaelispor maçıyla birlikte yeniden takıma dönen ve ilk 11 başladığı maçta iyi bir görüntü çizen İsmail Yüksek'in varlığı Amrabat'ın ayrılık ihtimalini daha da kuvvetlendiriyor. Fenerbahçe yönetiminin bazı Arap kulüplerinin de yakından ilgilendiği Amrabat'ın olası satışından elde edilecek geliri 8 numara transferine harcamayı planladığı da gelen bilgiler arasında.