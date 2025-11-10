Menü Kapat
 Ümit Buget

KOOP-DES’ten 63 kooperatife 34,8 milyon lira hibe desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılından bu yana yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, kooperatiflere hibe destekleri sağlanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 2025 yılı için 63 kooperatife 34,8 milyon lira tutarında hibe desteği sağlanmasına karar verildiği duyuruldu.

KOOP-DES'ten 63 kooperatife 34,8 milyon lira hibe desteği
tarafından Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 2025 yılı için 63 kooperatife 34,8 milyon lira tutarında sağlanmasına karar verildi.

Bu kapsamda bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "2020-2024 yılları arasında 772 kooperatifimizin 826 projesine yönelik olarak alınan hibe desteği kararlarının toplam tutarı 110,5 milyon lira olmuştur. Sağlanan bu desteklerle; kooperatiflerimizin üretim altyapıları güçlenmiş, istihdam olanakları artmış, yerel ekonomilerde katma değer oluşturulmuş ve ülkemizin kalkınma hedeflerine somut katkı sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KOOP-DES’ten 63 kooperatife 34,8 milyon lira hibe desteği

'45 İLİMİZDEN 63 KOOPERATİFİMİZİN 68 PROJESİ, HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR'
Açıklamada, 2025 yılında sağlanan desteklere ilişkin, "Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı’nın 2025 yılı çağrı dönemine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, 45 ilimizden 63 kooperatifimizin 68 projesi, hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda, 2025 yılı için toplam 34,8 milyon lira tutarında hibe desteği sağlanmasına karar verilmiştir. Destek sağlanacak illerimiz arasında; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat yer almaktadır. Bu projelerle, üretimden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata kadar geniş bir yelpazede kooperatiflerimizin rekabet gücü ve sürdürülebilirliği daha da güçlenecektir" açıklamasında bulunuldu.

KOOP-DES’ten 63 kooperatife 34,8 milyon lira hibe desteği


'DAYANANIŞMANIN TEMEL UNSURU OLARAK GÖRÜYORUZ'
KOOP-DES kapsamındaki destek limitlerinde önemli artışlar gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Makine-ekipman ve demirbaş alımı destek limitimiz, 2024 yılında 400 bin lira iken 1 milyon liraya yükseltilmiştir. Sergi ve fuar katılımı destek limitimiz, 60 bin liradan 150 bin liraya çıkarılmıştır. Nitelikli personel istihdamı desteğimiz, azami iki personel için yıllık 408 bin liradan 532 bin 800 liraya yükseltilmiştir. Bu artışlar sayesinde kooperatiflerimiz, üretim altyapılarını modernize etme, pazarlama kapasitelerini artırma ve daha fazla istihdam sağlama imkanına kavuşacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, kooperatifçiliği yalnızca bir ekonomik model değil, yerli üretimin, dayanışmanın ve milli kalkınmanın temel unsurlarından olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, daha fazla sayıda kooperatifimize, daha yüksek limitlerle destek sunma yönündeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Üreten, istihdam sağlayan, yerel ekonomilere değer katan tüm kooperatiflerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

