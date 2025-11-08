Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 Safa Keser

UHVED Derneği, Çad’da umudu yeşertiyor: Su kuyuları, yetim sofraları ve manevi destekler sürüyor

Afrika’nın en yoksul ülkelerinden biri olan Çad, UHVED Derneği’nin (Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği) yürüttüğü yardım faaliyetleriyle yeniden umut buluyor.

UHVED Derneği, Çad’da umudu yeşertiyor: Su kuyuları, yetim sofraları ve manevi destekler sürüyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 17:04

Dernek, bölgede gerçekleştirdiği projeleri, yetimlere sıcak yemek ikramı, engelli sandalyesi dağıtımı, Kur’an-ı Kerim ve erzak yardımları ile yüzlerce ailenin hayatına dokunuyor.

Kurak Topraklara Can Veren Su Kuyuları

UHVED Derneği, ’ın kurak bölgelerinde açtığı su kuyuları ile binlerce kişiyi temiz içme suyuna kavuşturdu. Bölgede yaşayan insanlar, artık kilometrelerce yol yürümek zorunda kalmadan suya erişebiliyor. Açılan her kuyu, hem hayat hem de bereket kaynağı oluyor.

Yetim Sofralarında Paylaşılan İyilik

Çad’daki yetimhanelerde düzenli olarak gerçekleştirilen sıcak yemek dağıtımları, yüzlerce çocuğun karnını doyururken yüzlerine tebessüm oluyor. UHVED gönüllüleri, “Bir tebessüm bin iyiliğe vesiledir.” anlayışıyla yetim çocukların yanında olmaya devam ediyor.

Engellilere Destek, Kalplere Dokunuş

Dernek, sadece temel ihtiyaçlara değil; engelli bireylerin hayat koşullarını kolaylaştırmaya da büyük önem veriyor. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan tekerlekli sandalyeler, insanların yeniden özgürlüğüne kavuşmasına vesile oluyor.

Kur’an-ı Kerim ve Erzak Yardımlarıyla Bereketli Sofralar

UHVED, Çad’daki medreselere ve ihtiyaç sahibi ailelere Kur’an-ı Kerim bağışları ulaştırarak manevi bir seferberlik başlattı. Ayrıca düzenli olarak yapılan erzak yardımları sayesinde birçok aileye pirinç, un, yağ ve şeker gibi temel gıda malzemeleri ulaştırılıyor. Bu yardımlar, açlıkla mücadele eden yüzlerce ailenin umudu haline geliyor.

UHVED Derneği, Çad’da umudu yeşertiyor: Su kuyuları, yetim sofraları ve manevi destekler sürüyor

Başkan Furkan ÇELEĞEN’den Yazılı Açıklama

UHVED Derneği Başkanı Furkan ÇELEĞEN, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

’nın kalbinde, özellikle Çad’da yürüttüğümüz projelerle yüzlerce kardeşimizin hayatına dokunuyoruz. Her açılan su kuyusu, her dağıtılan yemek ve her hediye edilen Kur’an-ı Kerim, insanlığın ortak vicdanıdır. Biz UHVED olarak, iyiliği bir kıta değil, tüm insanlık meselesi olarak görüyoruz.

Rabbimizin bize emanet ettiği bu iyilik yolunda, gönüllü kardeşlerimizin ve hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ‘Bir damla su, bir lokma ekmek, bir ayet Kur’an insanlığa umut olur.’ anlayışıyla tüm mazlum coğrafyalara el uzatmaya devam edeceğiz.”

