16°
 Şenay Yurtalan

“Kitap okuyamıyorum” diyenlere ders gibi…66 yaşında, tek gözü görmüyor ama her gün 300 sayfa okuyor

Eskişehir’de yaşayan Nurhan Çulluoğlu bahanelere sığınarak “Kitap okuyamıyorum” diyenlere ders niteliğinde bir yaşam sürüyor. 66 yaşındaki kadın tek gözü görmemesine rağmen her gün en az 300 sayfa kitap okuyor.

10.11.2025
10:36
10.11.2025
10:55

Çocukluğundan bu yana kitap okumayı çok sevdiğini belirten Nurhan Çallıçubukcuoğlu akşam kendisine ayıracağı zamanı sosyal medyada dolaşmak veya televizyon izlemek yerine daha farklı bir şekilde değerlendiriyor.

“Kitap okuyamıyorum” diyenlere ders gibi…66 yaşında, tek gözü görmüyor ama her gün 300 sayfa okuyor

“KİTAP OKUMAYA 10 YAŞINDAYKEN BAŞLADIM”

Eskiden 500 sayfayı rahatlıkla bitirdiğini ifade eden Nurhan Çallıçubukcuoğlu, "Şimdi yaş durumumdan dolayı ve bir gözüm rahatsız olduğu için eskisi kadar okuyamıyorum. Sağ gözüm doktor hatasından dolayı tamamen işlevini yitirdi, hiç görmüyor. Bu yüzden kendimi fazla zorlayamıyorum ama yine de günde en az 250-300 sayfa okuyorum. Küçüklüğümden beri kitap okumayı çok seviyorum. 66 yaşındayım ve yaklaşık 10 yaşlarındayken kitap okumaya başladım" dedi.

“Kitap okuyamıyorum” diyenlere ders gibi…66 yaşında, tek gözü görmüyor ama her gün 300 sayfa okuyor

“KİTABI SADECE OKUMUYORUM, AYNI ZAMANDA YAŞIYORUM”

Sosyal medyada pek vakit geçirmediğine dikkat çeken Çallıçubukcuoğlu, "Onun yerine kitap okumayı ve dinlemeyi tercih ediyorum. Akşam olduğunda saat 23.00'te radyomu açıp kitabımı elime alırım, ondan sonra dünya yansa duymam. Hiçbir şey düşünmem, tamamen kitabın konusuna dalarım. Ben kitabı sadece okumuyorum, aynı zamanda yaşıyorum. Kitaptaki karakterlerle bütünleşiyorum, kendimi onlardan bir parça gibi hissediyorum. Uyurken de okuduklarımın detaylarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“Kitap okuyamıyorum” diyenlere ders gibi…66 yaşında, tek gözü görmüyor ama her gün 300 sayfa okuyor

“1 KİTABI EN FAZLA 3 GÜNDE BİTİRİYORUM."

Okuduğu kitapları 2'nci el aldığını söyleyen Çallıçubukcuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Burada değişim yapan yerler var, aldığım ve okuduğum kitapları oraya götürüyorum. Onlar yarı fiyatına geri alıyor, ben de o parayla yeni kitaplar alıyorum. Bu yerlere gittiğimde, 'Hiç almayacağım' dediğim gün bile en az 4-5 kitap alıp çıkıyorum. Şu anda 1 kitabı en fazla 3 günde bitiriyorum."

“Kitap okuyamıyorum” diyenlere ders gibi…66 yaşında, tek gözü görmüyor ama her gün 300 sayfa okuyor

“SOSYAL MEDYA ASOSYALLİĞE İTİYOR”

Nurhan Çallıçubukcuoğlu, " sosyalleşmek için değil, beyin yıkamak için. Gençleri tamamen asosyalliğe yöneltiyor. Telefona kilitleniyorlar, etraflarından ve dünyadan tamamen kopuyorlar" diyerek gençlere kitap okumalarını tavsiye etti.

