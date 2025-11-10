Menü Kapat
16°
TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu? 500 bin sosyal konut başvuruları başladı

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında süreç başladı. 10 Kasım itibarıyla başvurular başlarken vatandaşlar TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu araştırmasına başladı. 19 Aralık'a kadar başvurular alınmaya devam ederken başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi.

TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu? 500 bin sosyal konut başvuruları başladı
2025 yılında duyurulan 500 bin kampanyası başladı. Vatandaşlar 5 bin TL ücreti ödemesinin ardından çekilişini bekleyecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLİYOR MU?

TOKİ 500 bin sosyal kampanyasında alınacak olan 5 bin TL başvuru ücreti kurada çıkmamanız durumunda iade edilecek. Vatandaşlar kurada adının çıkmaması durumunda başvuru ücretini geri alabilecek.

TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu? 500 bin sosyal konut başvuruları başladı

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ TL?

81 ilde yapılacak olan sosyal konut projesinde başvurular bugün itibarıyla başladı. Binlerce kişinin başvuru yapacağı kampanyada başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlenirken kurada isminizin çıkmaması durumunda paranız iade edilecek.

TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu? 500 bin sosyal konut başvuruları başladı

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak olanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması ve başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması şartları aranıyor.

