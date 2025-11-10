TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu? 500 bin sosyal konut başvuruları başladı

2025 yılında duyurulan TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası başladı. Vatandaşlar 5 bin TL başvuru ücreti ödemesinin ardından kura çekilişini bekleyecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLİYOR MU?

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında alınacak olan 5 bin TL başvuru ücreti kurada çıkmamanız durumunda iade edilecek. Vatandaşlar kurada adının çıkmaması durumunda başvuru ücretini geri alabilecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ TL?

81 ilde yapılacak olan sosyal konut projesinde başvurular bugün itibarıyla başladı. Binlerce kişinin başvuru yapacağı kampanyada başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlenirken kurada isminizin çıkmaması durumunda paranız iade edilecek.



TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak olanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması ve başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması şartları aranıyor.