16°
Magazin
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti artık Dubai'de yaşayacak

Son olarak Çöp Adam dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'den Dubai'ye taşındı. Çocuklarının okulu için Dubai'ye taşınan Engin Altan Düzyatan, İstanbul ve Dubai arasında mekik dokuyacak.

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti artık Dubai'de yaşayacak
Diriliş Ertuğrul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam ve Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gibi dizilerde rol alan , son olarak sinema filmiyle adından söz ettirdi. Bir süredir çocuklarının eğitimi için 'de yaşamayı düşünen Engin Altan Düzyatan, okulların açılmasıyla soluğu Dubai'de aldı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE NESLİŞAH ALKOÇLAR DUBAİ'YE TAŞINDI

Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, Aslışah Alkoçlar'ın Dubai'ye taşınmasıyla orada yaşamak fikrine sıcak baktıkları ortaya çıkmıştı.

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti artık Dubai'de yaşayacak

Düzyatan 'nin Dubai macerası başladı. Çocukları Emir Aras ve Alara'nın eğitimi için Dubaili olmaya karar veren Düzyatan çifti, geçen ay okulların açılmasıyla birlikte yeni yuvalarına taşınmış.

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti artık Dubai'de yaşayacak

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın bu kararı almasında iki yıldır Dubai'de yaşayan baldızı Aslışah Demirağ ile bacanağı Kaan Demirağ'ın da etkisi büyük.

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti artık Dubai'de yaşayacak

ENGİN ALTAN DÜZYATAN İSTANBUL -DUBAİ ARASINDA MEKİK DOKUYACAK

Oyunculuk ve sunuculuk kariyerine devam eden Engin Altan Düzyatan'ın hem Dubai'de hem de Türkiye'de mesleğine devam edecek.

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti artık Dubai'de yaşayacak
ETİKETLER
#Eğitim
#çocuklar
#ailesi
#dubai
#engin altan düzyatan
#Neslişah Alkoçlar
#Yer Değişikliği
#Magazin
