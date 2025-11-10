AVM otoparkı savaş alanına döndü! Yumruklar tekemeler havada uçuştu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşanan kavga dehşete düşürdü. İki aile arasında çıkan sözlü tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, vatandaşların da ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği anlar yer aldı. Aile fertlerinden olan kadınların çığlıkları kameralara yansıdı.