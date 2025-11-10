AVM otoparkı savaş alanına döndü! Yumruklar tekemeler havada uçuştu

Bursa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşanan kavga dehşete düşürdü. İki aile arasında çıkan sözlü tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, vatandaşların da ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği anlar yer aldı. Aile fertlerinden olan kadınların çığlıkları kameralara yansıdı.