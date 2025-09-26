Menü Kapat
20°
Galatasaray Adası’nda forma lansmanı gecesi yapıldı: İşte yeni formalar!

Galatasaray, amatör branş takımlarının yeni sezon formalarını tanıttı. Sarı-kırmızılı kulüp, kadın ve erkek voleybol, kadın ve erkek basketbol, kadın futbol ile tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yeni sezonda kullanacağı ürünlerin tanıtımı, Galatasaray Adası'nda gerçekleştirildi...

Galatasaray Adası’nda forma lansmanı gecesi yapıldı: İşte yeni formalar!
Spor Kulübü’nün, kadın ve erkek , kadın ve erkek , kadın ile tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yeni sezon forma lansman gecesi Galatasaray Adası’nda gerçekleştirildi.

Galatasaray Adası’nda forma lansmanı gecesi yapıldı: İşte yeni formalar!



Geceye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular, takımların teknik ve idari kadroları ile sponsorlar ve davetliler katıldı. Etkinlik Galatasaray Mağazacılık A.Ş. Başkan Vekili Hakan Sarıöz’ün açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Başkan Dursun Aydın Özbek, sahneye gelerek bir konuşma gerçekleştirdi.

Galatasaray Adası’nda forma lansmanı gecesi yapıldı: İşte yeni formalar!



Başkan Özbek'in konuşmasının ardından oyuncuların yeni sezon formalarıyla podyuma çıkarak yeni sezonda giyecekleri formayı tanıttı. Başkan Özbek, yaptığı açıklamada, "Hepinize saygılarımı sunuyor, selamlarımı gönderiyorum. Hepiniz bu güzel geceye, adamıza hoş geldiniz. Galatasaray Spor Kulübü kadın ve erkek voleybol, kadın ve erkek basketbol, kadın futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarımızın forma lansmanı gecesinde hep birlikte bir aradayız. Bu sene, alışık olduğumuzun dışında, amatör şubelerimiz için özel bir lansman planladık ve oyuncularımızla birlikte olmak istedik. Bu gece, tüm şubelerimizde koyduğumuz büyük hedefin ve verdiğimiz önemin en önemli göstergesidir. Kulübümüz bu sene 120. yılını tamamlıyor ve 121 yaşına giriyor. 121. yaşında hedefimiz; rekabet ettiğimiz tüm şubelerde, daha önce ulaştığımız başarıları yakalamak ve onların da üzerine çıkmaktır" dedi.

ETİKETLER
#Futbol
#Basketbol
#Voleybol
#galatasaray
#Tekerlekli Sandalye Basketbol
#Forma Lansmanı
#Spor
