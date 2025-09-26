Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
 | Selahattin Demirel

Fenerbahçe'de Saadettin Saran mazbatasını aldı! Ali Koç'un 3 kelimelik sözü töreni gölgede bıraktı

Fenerbahçe Başkanı seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri mazbatasını aldı. Devir teslim törenine ise eski başkan Ali Koç'un "Müsaadenizle biz kaçıyoruz." sözleri damga vurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 00:06

Olağanüstü seçimli genel kurulda Başkanı seçilen ve yönetim kurulu üyeleri, için kulüp binasında mazbata töreni gerçekleşti.

Törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan , eski başkan vekili Sertaç Komsuoğlu ve kulübün eski genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da katıldı.

Fenerbahçe'de Saadettin Saran mazbatasını aldı! Ali Koç'un 3 kelimelik sözü töreni gölgede bıraktı

"ALLAH UTANDIRMASIN"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, burada yaptığı açıklamada, Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Başkanımız Ali Koç'a ve görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye kazandırdıklarınız için sizlere minnettarız. Arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

SARAN: TECRÜBELERİNİZDEN YARARLANMAK İSTİYORUZ

Başkan Sadettin Saran ise, "Seçildikten sonra gösterdiğiniz tavır, hem de bugün buraya gelerek bizlerle paylaştığınız bilgiler çok önemli. Bundan sonra da yanımızda olacağınızı hepimiz hissettik, biliyoruz, inandık. Yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Çok teşekkür ederiz. Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarınızla beraber gezmek istiyorum. Geçmişteki bütün bilgilerinizden, tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'de Saadettin Saran mazbatasını aldı! Ali Koç'un 3 kelimelik sözü töreni gölgede bıraktı

ALİ KOÇ: BAŞKANA BOL ŞANS DİLİYORUM

Eski başkan Ali Koç da Mosturoğlu'na teşekkür ederek "Bizim dönemimizde doğru düzgün devir teslim yapamadık. Ama Sadettin Başkan döneminde devamlı paslaşıyoruz. Çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. Başkan vekilimiz Sertaç Komsuoğlu ve genel sekreterimiz Burak Kızılhan'la birlikte mazbata törenine katıldık. 38. başkanımız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin. Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Bu işler ruh ve beden sağlığını bozan işler. Sonra kudret, kuvvet ve dirayet diliyorum. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman hazırız. Maçlarda da her zaman görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MÜSAADENİZLE BİZ KAÇIYORUZ"

Açıklamaların ardından plaket takdimi sırasında Ali Koç'un "Müsaadenizle biz kaçıyoruz." şeklinde konuşması dikkat çekti.

