TGRT Haber
Canlı Yayın
Spor
Editor
 Baran Aksoy

Sadettin Saran gözünü kararttı! Neşter vurmaya hazırlanıyor: Aykut Kocaman ve Volkan Demirel bombası

Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran, kötü gidişata 'dur' demek için harekete geçti. Teknik ekiple kritik bir toplantı yapmaya hazırlanan Saran'ın neşteri vurmasına çok az kaldığı değerlendiriliyor.

Sadettin Saran gözünü kararttı! Neşter vurmaya hazırlanıyor: Aykut Kocaman ve Volkan Demirel bombası
Haber Merkezi
25.09.2025
14:26
25.09.2025
14:36

, ’nde sezonun ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi. Ali Koç'tan koltuğu devralan yeni başkan , kötü gidişata dur demek için harekete geçti.

Sadettin Saran gözünü kararttı! Neşter vurmaya hazırlanıyor: Aykut Kocaman ve Volkan Demirel bombası

VOLKAN DEMİREL İLE GÖRÜŞTÜ

Saran, takımla ilgili kritik adımlar atmak üzere... Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Sadettin Saran, ile bir görüşme gerçekleştirdi. Saran, Samandıra ve futbol operasyonunda görev alması için Demirel’e yöneticilik teklif etmeyi planlıyor.

TEKNİK EKİPLE KRİTİK TOPLANTI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun bir başka özel haberine göre de; Sadettin Saran, Zagreb dönüşünde Domenico Tedesco ve Devin Özek ile bir araya gelecek ve ikiliyle kritik bir toplantı yapacak.

Sadettin Saran gözünü kararttı! Neşter vurmaya hazırlanıyor: Aykut Kocaman ve Volkan Demirel bombası

"EN DOĞRU ADAY AYKUT KOCAMAN"

Öte yandan Volkan Demirel geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında; "En doğru aday ! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. Her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık" ifadelerini kullanmıştı.

Sadettin Saran gözünü kararttı! Neşter vurmaya hazırlanıyor: Aykut Kocaman ve Volkan Demirel bombası

KOCAMAN VE DEMİREL İKİLİSİ

Yağış Sabuncu'nun haberi ve Volkan Demirel'in Aykut Kocaman hakkındaki sözlerinden yola çıkan birçok Fenerbahçe taraftarı, Saran'ın mevcut teknik ekiple yollarını ayırıp Kocaman ve Demirel'e takımı emanet edeceğini düşünüyor.

#uefa avrupa ligi
#volkan demirel
#sadettin saran
#aykut kocaman
#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Spor
