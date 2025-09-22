Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi vurgusu!

Galatasaray'ın Konyaspor zaferinin ardından futbolculardan açıklamalar geldi. Yıldız isimler, Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi sürecine değindi.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi vurgusu!
Galatasaraylı Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Wilfried Singo; 3-1'lik Konyaspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Esasen ise yıldız futbolcular, Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır mağlubiyete dikkat çekti.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi vurgusu!

LUCAS TORREIRA'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI

Karşılaşmayı değerlendiren Torreira, "Gerçekten gol attığım için ve galip geldiğimiz için mutluyum. Şampiyonlar Ligi maçından sonra imajımızı değiştirmemiz önemliydi. Bu galibiyet o açıdan çok kıymetli. Takım olarak ise daha iyi olmamız gerekiyor. Çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Galip geldik evet ama takım olarak gelişmemiz gerekiyor. Sadece bunun gibi maçları değil, çok önemli maçları da kazanmamız gerekiyor. Birçok duygu var maç içerisinde. Şampiyonlar Ligi maçından dolayı çok üzgündüm. O maça çok heyecanlı başlamıştık. Hesapta olmayan sonuçlar aldığımız için mutsuz olduk. Golden sonra belirli duygular yaşamış olabilirim ama takıma yardımcı oldum." sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi vurgusu!

YUNUS AKGÜN DE ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI VERDİ

Avrupa sürecine değinen Yunus Akgün, "Pazartesi olmasına rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Zor bir süreç; üç günde bir maç oynuyoruz, kolay değil. Hafta içi istemediğimiz bir sonuç aldık ama bunun altından iyi kalkar. Kazanmak önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde çok maçımız var, taraftarımız merak etmesin." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi vurgusu!

SINGO DA FRANKFURT MAĞLUBİYETİNİ HATIRLATTI

Son olarak da Wilfried Singo, "Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir maç oynadık ama bugün iyi reaksiyon gösterdik. Takımdan çok memnunum. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ SKORLA MAĞLUP OLMUŞTU?
Sarı kırmızılılar, Frankfurt deplasmanında 5-1 kaybetmişti.
