Spor
Editor
 Murat Makas

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

Süper Lig'de bugün Galatasaray, Beşiktaş ile evinde karşılaşacak. Dev derbinin VAR hakemi belli oldu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2025
11:59
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
12:22

Trendyol 'in 8. haftasında ile arasında oynanacak derbide olarak Ali Şansalan görev yapacak.

Süper Lig'in 8. haftasında bugün saat 20.00'de Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay ise maçın 4. hakemi olacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

Derbide VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum ile Eren Özyemişcioğlu görev yapacak.

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ 359. RANDEVUDA

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı ve o müsabakayı da siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım bugüne kadar 358 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 128 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 116 defa rakibini mağlup etti. 114 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Galatasaray'ın 499 golüne, Beşiktaş 472 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da evinde 2-1'lik skorlarla skorla kazandı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

İki takım Süper Lig tarihinde 134 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 51, siyah-beyazlılar 40 kez gülen taraf oldu. 43 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 165 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal da 143 kez gol sevinci yaşadı.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Yasin Kol, geçtiğimiz sezon iki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan derbide de düdük çalmıştı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri netleşti
