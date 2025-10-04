Dev dalgalarla kıyasıya mücadele! Denizin ortasında korku dolu anlar

Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde, olumsuz hava şartlarına rağmen balık avına çıkan bir teknenin dalgalarla mücadelesi kameralara yansıdı. Denize açılan balıkçı, yoğun dalgalara rağmen balık tutma ümidiyle mücadele ederken, “Bu nasıl bir deniz böyle? Kalbi olan izlemesin. Tekne batacak” ifadelerini kullandı. Yoğun dalgalara rağmen limandan güvenli bir şekilde çıkmayı başaran gemi kaptanı Selçuk Sağlam, beldede yaşayan vatandaşlar tarafından tebrik edildi.