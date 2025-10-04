100 gramı 1.500 lira! Faydası saymakla bitmiyor

Kursun uygulama kısmında usta öğretici olarak görev alan mantar üreticisi Yasin Soylu, "Biz deneme amaçlı Kırmızı Reishi mantarını kütük kültüründe yetiştirdik. Tamamen yerli bir üretim oldu ve hasat aşamasına geldik. Normalde yüzde 70'i ithal edilen bu ürünü burada yetiştirmeyi başardık. 40 günlük süreçte yapay iklimlendirme ile üretimi sağladık. Hükümlülerimiz tüm aşamaları kendi elleriyle yaptı" dedi.