Kahramanmaraş depreminde bacağını kaybetti, voleybolla hayata tutundu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan evinin enkazında 52 saat mahsur kalan ve sol bacağını kaybeden 33 yaşındaki Malik Güvenen 8 kez ameliyat geçirdi. Ankara ve Kahramanmaraş’ta ameliyatlar geçiren vatandaş voleybol sayesinde hayata tutundu.

"HEDEFİM AY-YILDIZLI FORMAYI GİYMEK"

Güvenen, AA muhabirine, sporun kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. İlk antrenmana giderken çekimser olduğunu dile getiren Güvenen, şunları kaydetti:

"İlk kez antrenmana gittiğimde çok çekimserdim ama zamanla spora bağlandım. Antrenmanlar ve maçlar bana moral ve motivasyon verdi. Kaybımı unuttum, yeniden güçlendim. Takım olarak kısa sürede büyük başarılar elde ettik, namağlup bir şekilde Süper Lig'e çıktık. Şimdi hedefim ay-yıldızlı formayı giymek ve şehrimize şampiyonluklar kazandırmak."

''KISA SÜREDE SOSYALLEŞTİ''

Takımın antrenörü Malik Ejder Okur da Malik'in spora başladığında içine kapanık biri olduğunu belirterek, "Kısa sürede sosyalleşti, özgüven kazandı. Onun gelişimini görmek hepimizi çok mutlu etti." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Engelli Branş Sorumlusu Mustafa Çakmak ise sporun birleştirici gücünden bahsederek, "Sporun aşamayacağı engel yoktur. Malik'in hikayesi bunun en güzel örneği." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Mehmet Orçan da 1996'da terörle mücadelede iki bacağını kaybettiğini dile getirerek, "Ben de Malik gibi sporla yaşama tutundum. Malik gerçekten çok hırslı." diye konuştu.