19°
Sergen Yalçın'ın veto ettiği 2 futbolcu ortaya çıktı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Scout ekibine yaptığı gönderme konuşuluyor. Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde teknik heyete 4 futbolcu önerildiği, transfer girişimlerinden iyi sonuç alınmadığı öğrenildi. Sergen Yalçın'ın 2 futbolcuyu veto ettiği ortaya çıktı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 12:22

’ta yapılan sonrası scout krizi yaşanıyor. , 4-0 yendikleri Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulunmuş ve "Sağ olsun Scout ekibimiz aylardır bu konuyla ilgili çok iyi çalışmış" demişti.

Sergen Yalçın'ın veto ettiği 2 futbolcu ortaya çıktı

SERGEN YALÇIN'IN İSTEMEDİĞİ İSİMLER

Scout ekibinin yaz döneminde teknik heyete Trossard, Chiesa, Lauriente ve Godts isimlerini sunduğu ve teknik direktörSercan Dikme'nin haberine göre Sergen Yalçın'ın bu isimlere onay verdiği ortaya çıktı. Yönetimin transfer girişimlerinden olumlu sonuç çıkmayınca bu kez Ferreirinha veCarrascoönerildi. Ancak 52 yaşındaki teknik adamın iki futbolcuyu da veto ettiği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın veto ettiği 2 futbolcu ortaya çıktı

Takımın sürekli farklı kadrolarla maça çıktığını ve kadroyu tam olarak toparlayamadıklarını dile getiren Yalçın, şunları kaydetmişti:

"Çok eksik kadromuz vardı. Son iki maçta da 10-12 tane oyuncumuz bekliyor. Başka oyuncularla oynuyoruz. Oyuncuları bir araya getirip toparlayamadık. Farklı farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık ama önümüzdeki maçlarda tam kadro oynanacağız bundan sonra. Beşiktaş adına bugün itibarıyla kabul edilebilir bir oyun ve skor vardı. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum."

#transfer
#beşiktaş
#sergen yalçın
#Transferler
#Scout Krizi
#Trossard
#Chiesa
#Lauriente
#Scout
#Trossard
#Chiesa
#Lauriente
#Spor
