Sergen Yalçın'ın veto ettiği 2 futbolcu ortaya çıktı

Beşiktaş’ta yapılan transferler sonrası scout krizi yaşanıyor. Sergen Yalçın, 4-0 yendikleri Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulunmuş ve "Sağ olsun Scout ekibimiz aylardır bu konuyla ilgili çok iyi çalışmış" demişti.

SERGEN YALÇIN'IN İSTEMEDİĞİ İSİMLER

Scout ekibinin yaz transfer döneminde teknik heyete Trossard, Chiesa, Lauriente ve Godts isimlerini sunduğu ve teknik direktörSercan Dikme'nin haberine göre Sergen Yalçın'ın bu isimlere onay verdiği ortaya çıktı. Yönetimin transfer girişimlerinden olumlu sonuç çıkmayınca bu kez Ferreirinha veCarrascoönerildi. Ancak 52 yaşındaki teknik adamın iki futbolcuyu da veto ettiği öğrenildi.

Takımın sürekli farklı kadrolarla maça çıktığını ve kadroyu tam olarak toparlayamadıklarını dile getiren Yalçın, şunları kaydetmişti:

"Çok eksik kadromuz vardı. Son iki maçta da 10-12 tane oyuncumuz bekliyor. Başka oyuncularla oynuyoruz. Oyuncuları bir araya getirip toparlayamadık. Farklı farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık ama önümüzdeki maçlarda tam kadro oynanacağız bundan sonra. Beşiktaş adına bugün itibarıyla kabul edilebilir bir oyun ve skor vardı. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum."