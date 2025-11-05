Tedesco ile yıldızı tekrardan parladı! Avrupa'dan üç talip var

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu İsmail Yüksek geçtiğimiz sezon Jose Mourinho döneminde yeterli süre bulamamıştı.

Avrupa kulüplerinin radarında olan İsmail Yüksek, Mourinho döneminde yaşadığı performans düşüklüğü nedeniyle gözden düşmüştü.

TEDESCO DÖNEMİNDE TEKRARDAN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından göreve gelen Domenico Tedesco liderliğinde ise İsmail Yüksek tekrar yükselişe geçti.

Daha önce Atletico Madrid ve Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği İsmail Yüksek, şimdi ise Premier Lig ekipleriyle anılmaya başladı.

İSMAİL YÜKSEK İNGİLTERE YOLCUSU

Takvim'in haberine göre Atletico Madrid ve Borussia Dortmund, İsmail Yüksek'i tekrar gündemine aldı.

Alman ve İngiliz devlerinin yanı sıra Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Premier Lig devi Brighton'da İsmail Yüksek ile ilgileniyor. İsmail Yüksek'in performansındaki yükseliş devam ettiği takdirde üç kulübün de ara transfer döneminde teklif yapma ihtimali bulunuyor.

İSMAİL YÜKSEK BONSERVİSİ KAÇ, İSTATİSTİKLERİ?

Transfermarkt'ın verilerine göre İsmail Yüksek'in 11 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bu sezon Fenerbahçe ile 14 maça çıkan milli futbolcu toplam 972 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist yapan İsmail Yüksek sadece 6 sarı kart gördü.

İsmail Yüksek geçtiğimiz sezon Jose Mourinho döneminde ise 30 maçta 1706 dakika süre bulmuştu. Milli futbolcu bu sürede 2 asistlik katkı sağlamış ve sezon boyunca sadece 8 sarı kart görmüştü.