Viktor Gyökeres sahne aldı: Arsenal 3-0 kazandı!

Arsenal, Emirates Kupası'nın kazananı oldu. İngiliz devi; Athletic Bilbao'yu Viktor Gyökeres, Bukayo Saka ve Kai Havertz'in golleriyle geçti.

ARSENAL'DE VIKTOR GYOKERES DÖNEMİ BAŞLADI

Arsenal'in sansasyonel transferi Viktor Gyökeres, kırmızı beyazlı formayla ilk golünü attı. Yıldız forvet, Sporting Lizbon'dan 66 milyon Euro ve bonuslarla birlikte transfer edilmişti.

ARSENAL'DE BÜYÜK HEDEFLER

Mikel Arteta'nın golcü eksiğini Viktor Gyökeres ile kapatan Arsenal yönetimi, İspanyol hocadan artık Premier Lig şampiyonluğu bekliyor. Ayrıca da kırmızı beyazlı taraftarlar, yeni golcünün gelmesiyle Şampiyonlar Ligi hayalleri de kurmaya başladı.