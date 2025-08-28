Menü Kapat
TGRT Haber
 Banu İriç

Wilfried Singo İstanbul'da: Havalimanında ilk açıklamayı yaptı

Galatasaray sonunda Fildişi Sahili sağ beki Wilfried Singo'yu kadrosuna katıyor. İstanbul'a ayak basan Singo ilk açıklamasını yaptı.

Wilfried Singo İstanbul'da: Havalimanında ilk açıklamayı yaptı
28.08.2025
28.08.2025
01:44

'ın görüşmelerine başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, İstanbul'a geldi. Yeni sezon transfer çalışmalarına sürdüren Galatasaray, bu kapsamda Fransız ekibi 'da forma giyen Wilfried Singo ile anlaştı. Transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildiren siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

Wilfried Singo İstanbul'da: Havalimanında ilk açıklamayı yaptı

İLK AÇIKLAMAYI YAPTI: "ÇOK MUTLUYUM"

Özel uçakla gece 01.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen başarılı futbolcuyu Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Açıkçası burada olmaktan dolayı çok keyif alıyorum. Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Wilfried Singo İstanbul'da: Havalimanında ilk açıklamayı yaptı

YARIN SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrılan Wilfried Singo, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

