Barış Alper Yılmaz'ın alternatifi belli oldu! Arda Turan’dan Cimbom'a sürpriz

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 yaparak harika bir başlangıç yapan Galatasaray'da beklenmedik bir kriz yaşandı.

AYRILMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan ekibi Neom, yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz için Cimbom'un kapısını çaldı. Galatasaray'ın satmak istemediği milli oyuncu, Arabistan ekibinin yüksek maaş teklifi sonrası yönetimden kolaylık talep etti.

BARIŞ'IN ALTERNATİFİ HAZIR

Taraflar arasında kriz yaşanırken Galatasaray olası bir ayrılık ihtimaline karşı alternatiflerini belirledi. Avrupa için listelerin verilmesine 1 hafta kala kaleci ve stoper çalışmalarına devam eden Aslan, kanat bölgesi için de sürpriz bir ismi gündemine aldı.

ARDA TURAN'DAN CİMBOM'A KIYAK

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi kanat bölgesi için 5-6 oyuncunun yer aldığı bir liste oluşturdu. Hazırlanan bu listenin ilk sırasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar'da forma giyen Kevin Santos Lopes de Macedo'nun yer aldığı belirtildi.

BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜNÜN RADARINDA

Fulham ile birlikte Avrupa'da birçok takımın kadrosuna katmak istediği Kevin için Ukrayna ekibi 25 milyon euro talep ediyor. Mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncu, TFF'nin 2002 kuralına da uyuyor.

ÖNCELİK BARIŞ ALPER'İN KADRODA TUTULMASI

Sarı-kırmızılı takım ilk hedef olarak Barış Alper'i kadroda tutmak istiyor. Oyuncu ikna edilemezse Kevin için hemen harekete geçilecek. Bu sezon Shakhtar formasıyla 4 maça çıkan Kevin, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.