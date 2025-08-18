Avrupa’da transfer sezonu ne zaman kapanacak?

Süper Lig ekipleri Osimhen, Jhon Duran, Sane, Skriniar, Tammy Abraham gibi yıldızları tek tek kadrolarına katarken, Avrupa ve Türkiye’de transfer sezonu tarihi merak konusu oldu.

Taraftarlar, takımlarına katılacak yeni isimleri ve yapılacak flaş hamleleri takip ederken, en çok merak edilen konulardan biri de transfer döneminin sona ereceği tarih yer alıyor.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'de 30 Haziran günü 2025 yaz transfer dönemi, resmen başlamıştı.

Kulüplerin oyuncu transferlerini gerçekleştirebildiği bu aşama, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

TRANSFER DÖNEMİ AVRUPA'DA NE ZAMAN BİTECEK?

1 Eylül Pazartesi günü, Premier Lig transfer dönemini geçmiş sezonlara göre dört saat erken, TSİ 09:00 / ET 02:00'de son bulacak.

LaLiga'nın transfer dönemi ise 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 07.00'de / TSİ 02.00'de kapanacak.

Serie A'nın ana transfer dönemi de 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 09:00 / ET 14:00'te sona erecek.