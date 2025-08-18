Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Editor
 Erdem Avsar

Avrupa’da transfer sezonu ne zaman kapanacak?

Süper Lig’in başlamasıyla birlikte futbolseverler tarafından transfer sezonunun ne zaman sona ereceği araştırılmaya başlandı.

Avrupa’da transfer sezonu ne zaman kapanacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
20:12
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
20:12

ekipleri Osimhen, Jhon Duran, Sane, Skriniar, Tammy Abraham gibi yıldızları tek tek kadrolarına katarken, Avrupa ve Türkiye’de transfer sezonu tarihi merak konusu oldu.

Taraftarlar, takımlarına katılacak yeni isimleri ve yapılacak flaş hamleleri takip ederken, en çok merak edilen konulardan biri de transfer döneminin sona ereceği tarih yer alıyor.

Avrupa’da transfer sezonu ne zaman kapanacak?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'de 30 Haziran günü 2025 yaz , resmen başlamıştı.

Kulüplerin oyuncu transferlerini gerçekleştirebildiği bu aşama, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

Avrupa’da transfer sezonu ne zaman kapanacak?

TRANSFER DÖNEMİ AVRUPA'DA NE ZAMAN BİTECEK?

1 Eylül Pazartesi günü, transfer dönemini geçmiş sezonlara göre dört saat erken, TSİ 09:00 / ET 02:00'de son bulacak.

'nın transfer dönemi ise 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 07.00'de / TSİ 02.00'de kapanacak.

'nın ana transfer dönemi de 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 09:00 / ET 14:00'te sona erecek.

#süper lig
#serie a
#premier lig
#laliga
#transfer dönemi
#Aktüel
